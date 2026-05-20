Több százmillió forint állami támogatást kapott Bóna Zoltán édesapjának szervezete

Az elmúlt évtizedben, 2015 és 2026 között közel 280 millió forint állami támogatásban részesült a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (PVCSZK), melyet a kezdetek óta a dunavarsányi Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány működtet. A szervezet vezetése és háttere szorosan kötődik a helyi református egyházi körökhöz és a kormánypárthoz: a központ szakmai vezetője idősebb Bóna Zoltán református lelkész, akinek fia, ifjabb Bóna Zoltán korábbi fideszes országgyűlési képviselő a közelmúltban fiktív foglalkoztatás gyanújával indított büntetőeljárás és házkutatás után bűnügyi felügyelet alá került. A PVCSZK szakmai tanácsadója Csobolyó Eszter lelkész, dunavarsányi önkormányzati képviselő (aki korábban fideszes színekben politizált), a szervezet bázisául szolgáló közösségi házat pedig a helyi református egyházközség birtokolja, írja cikkében a Magyar Narancs.

Idősebb Bóna Zoltán református lelkész beszédet mond a Parlamentben, ahol cserkészek a betlehemi békelánggal gyújtották meg a gyertyákat az adventi koszorún 2025. december 8-án. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A 2011-ben elfogadott civil törvény nyomán jött létre a Civil Információs Centrumok – későbbi nevükön Civil Közösségi Szolgáltató Központok – országos hálózata, amelynek irányítása idővel a Miniszterelnökséghez került. A Miniszterelnökség által finanszírozott megyei központok feladata, hogy ingyenes szakmai, jogi, pénzügyi, adózási és pályázati tanácsadást, valamint képzéseket és partneri együttműködéseket biztosítsanak a helyi civil szervezetek számára. A Pest vármegyei szervezet kiterjedt hálózattal bír: Dunavarsány mellett Vácon, Gödöllőn, Érden és Abonyban is működtet kihelyezett irodákat partnerszervezeteken keresztül – az érdi iroda vezetője például szintén egy korábbi fideszes képviselőjelölt –, sőt határon túli partneri kapcsolatokat is ápol.

A központ működésére folyósított állami támogatások összege az évek során folyamatosan emelkedett, a 2015-ös 16,6 millió forintról 2026-ra már évi 39 millió forintra duzzadt. A lap megkeresésére Csobolyó Eszter részletes beszámolót küldött a tevékenységükről, amely szerint kötelező óraszámban nyújtanak szakmai konzultációkat, egyetemeken és középiskolákban tartanak szemináriumokat, sőt a fiatalok elérésére még egy játékfilmet is forgattak. Bár a vármegyében működő mintegy 6000 civil szervezetből konkrét nyilvántartás híján csak becsülni tudják a pontos elérést, hírlevelükkel nagyjából kétezer szervezetet fognak össze, rendezvényeiken pedig 2025-ben 628 fő vett részt. (via Magyar Narancs)