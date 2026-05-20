Több százmillió forint állami támogatást kapott Bóna Zoltán édesapjának szervezete

belföld

Az elmúlt évtizedben, 2015 és 2026 között közel 280 millió forint állami támogatásban részesült a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (PVCSZK), melyet a kezdetek óta a dunavarsányi Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány működtet. A szervezet vezetése és háttere szorosan kötődik a helyi református egyházi körökhöz és a kormánypárthoz: a központ szakmai vezetője idősebb Bóna Zoltán református lelkész, akinek fia, ifjabb Bóna Zoltán korábbi fideszes országgyűlési képviselő a közelmúltban fiktív foglalkoztatás gyanújával indított büntetőeljárás és házkutatás után bűnügyi felügyelet alá került. A PVCSZK szakmai tanácsadója Csobolyó Eszter lelkész, dunavarsányi önkormányzati képviselő (aki korábban fideszes színekben politizált), a szervezet bázisául szolgáló közösségi házat pedig a helyi református egyházközség birtokolja, írja cikkében a Magyar Narancs.

Idősebb Bóna Zoltán református lelkész beszédet mond a Parlamentben, ahol cserkészek a betlehemi békelánggal gyújtották meg a gyertyákat az adventi koszorún 2025. december 8-án.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A 2011-ben elfogadott civil törvény nyomán jött létre a Civil Információs Centrumok – későbbi nevükön Civil Közösségi Szolgáltató Központok – országos hálózata, amelynek irányítása idővel a Miniszterelnökséghez került. A Miniszterelnökség által finanszírozott megyei központok feladata, hogy ingyenes szakmai, jogi, pénzügyi, adózási és pályázati tanácsadást, valamint képzéseket és partneri együttműködéseket biztosítsanak a helyi civil szervezetek számára. A Pest vármegyei szervezet kiterjedt hálózattal bír: Dunavarsány mellett Vácon, Gödöllőn, Érden és Abonyban is működtet kihelyezett irodákat partnerszervezeteken keresztül – az érdi iroda vezetője például szintén egy korábbi fideszes képviselőjelölt –, sőt határon túli partneri kapcsolatokat is ápol.

A központ működésére folyósított állami támogatások összege az évek során folyamatosan emelkedett, a 2015-ös 16,6 millió forintról 2026-ra már évi 39 millió forintra duzzadt. A lap megkeresésére Csobolyó Eszter részletes beszámolót küldött a tevékenységükről, amely szerint kötelező óraszámban nyújtanak szakmai konzultációkat, egyetemeken és középiskolákban tartanak szemináriumokat, sőt a fiatalok elérésére még egy játékfilmet is forgattak. Bár a vármegyében működő mintegy 6000 civil szervezetből konkrét nyilvántartás híján csak becsülni tudják a pontos elérést, hírlevelükkel nagyjából kétezer szervezetet fognak össze, rendezvényeiken pedig 2025-ben 628 fő vett részt. (via Magyar Narancs)

belföld idősebb bóna zoltán Civil Információs Centrumok Csobolyó Eszter Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány PVCSZK bóna zoltán
Kapcsolódó cikkek

Elrendelték Bóna Zoltán volt fideszes képviselő bűnügyi felügyeletét

Bóna négy hónapig lesz bűnügyi felügyelet alatt üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt.

Takács Lili
POLITIKA