Elrendelték Bóna Zoltán volt fideszes képviselő bűnügyi felügyeletét

Két nappal ezelőtt korrupció miatt őrizetbe vették Bóna Zoltán volt fideszes parlamenti képviselőt, ma pedig a Budai Központi Kerületi Bíróság közleményében arról ír (Bóna megnevezése nélkül), hogy

„üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban négy hónapra – 2026. szeptember 13-ig – elrendelte egy volt országgyűlési képviselő bűnügyi felügyeletét”

A közlemény szerint a megalapozott gyanú szerint Bóna megállapodott egy polgármesterrel arról, hogy érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztatja annak édesanyját. A nő a fizetését rendszeresen felvette és annak nagy részét fia számlájára utalta, aki a kapott összeg egy részét – a fenti megállapodás alapján – a foglalkoztatás eléréséért és fenntartásáért jogtalan előnyként - ellenszolgáltatásként – a gyanúsítottnak eljuttatta.

Bóna továbbá egy gépjárművek kereskedelemével és kölcsönzésével foglalkozó férfival is megállapodást kötött, miszerint – a gyanúsított a képviselői státuszát felhasználva, ekként a hivatali helyzetével visszaélve – hozzásegíti a férfit ahhoz, hogy ő a lánya nevében határidőn túl adhassa be annak pályázatát az egyik minisztériumba. A segítségért cserébe Bóna azt kérte a másik férfitól, hogy tervezett autóvásárlásakor adjon neki kedvezményt.

Az ügyészség szerint fennáll a veszélye annak, hogy Bóna befolyásolná az ügy szereplőit vagy megpróbálná akadályozni a nyomozást, ezért azt kérte a bíróságtól, hogy helyezzék bűnügyi felügyelet alá, vagyis gyakorlatilag házi őrizetbe. A bíróság úgy látta, hogy a gyanú megalapozott, és valóban fennáll annak a veszélye, hogy a volt fideszes képviselő kapcsolatba lépne az ügy érintettjeivel vagy megpróbálná megnehezíteni az eljárást. Ezért a lehető legszigorúbb szabályokat írták elő számára: nyomkövetőt kell viselnie, és a védőjével való telefonos kapcsolattartást leszámítva nem használhat internetet vagy olyan telekommunikációs eszközöket – például telefont, számítógépet –, amelyek nincsenek a nyomozó ügyészség ellenőrzése alatt.

A bíróság azt is megjegyezte, hogy a bírói gyakorlat szerint az ilyen típusú ügyek elején általában csak letartóztatással lehet teljesen kizárni a nyomozás befolyásolásának veszélyét. Ugyanakkor ennél szigorúbb intézkedést nem rendelhettek el, mert a bíróság nem léphet túl azon, amit az ügyészség indítványozott.