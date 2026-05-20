Tusk Magyar Péternek: „Minden, ami jó, Budapesten indult újra”

„Minden, ami jó Európában, Gdańskban kezdődött, és minden, ami jó Európában, nemrégiben Budapesten indult újra” – mondtat Donald Tusk lengyel miniszterelnök Magyar Péternek Gdańskban, a Szolidaritás szülővárosában. Magyar a balti-tengeri városban zárta kétnapos lengyelországi útját, az első hivatalos külföldi látogatását miniszterelnökként.

Bár Magyar az őt kísérő miniszterekkel demonstratíve vonattal utazott Budapestről Varsóba, a lengyel fővárosból már Tuskkal együtt repülővel ment a bő 300 kilométerre lévő Gdańskba, ahol Lech Wałęsával, a Szolidaritás alapítójával is volt egy zártajtós találkozója.

„Köszönöm, hogy reményt adtatok nekem egy jobb jövőre Európa, Magyarország és Lengyelország számára. Örülök, hogy innen kezdhetem a megbizatásomat. Ez volt az álmom”

– idézték a lengyel lapok Magyar Pétert.

Magyar Péter és Donald Tusk Gdanskban. Fotó: SERGEI GAPON/AFP

„Magyar miniszterelnökkel mindketten hittünk abban, és ma még jobban hiszünk benne, mint bármikor korábban, hogy a jóakaratú emberek többségben vannak, és hogy a gonoszt le lehet győzni, ha megvan hozzá a harcos szív” – mondta Tusk, azt hangsúlyozva, hogy Magyar Péter a „korrupciótól és a romlott hatalomtól” mentes Magyarországért indított harcot, amely vele visszatér Európába, valamint a lengyel-magyar barátságért is.

„Soha nem fognak legyőzni minket. Megölhetnek minket, de soha nem fognak legyőzni. Azokat az embereket, akik hisznek a jóban, az igazságban és a tisztességben a politikában”

- szónokolt Tusk, Magyar Péter felé fordulva, pedig köszönetet mondott, hogy „visszaadtad a hitet abban, hogy ezek nem csupán álmok vagy szlogenek, hanem ez valóban megtörténhet. Ezt értünk is tetted.”