Magyar Péter: Nem irigykedni, hanem tanulni kell, hogy Magyarországon is olyan fokú fejlődés lehessen, mint Lengyelországban

Miután négyszemközt tárgyaltak, Magyar Péter kormányfő és Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott Varsóban.

Donald Tusk az elején elmondta, kevesen hittek Magyar Péter „fantasztikus győzelmében”, de ő például igen. Majd azzal folytatta, hogy a hagyományosan jó magyar-lengyel viszonyban szünet volt Orbán Viktor kormányzásának idején. Akkor drámai időszak volt, de ez nem azt jelentette, hogy a két nép között rossz viszony lett volna, hanem hogy más volt a két kormány hozzáállása sok politikai kérdésben.

Tusk szerint Magyar készen áll arra, hogy újra élővé tegye a Visegrádi Négyek együttműködését. Azt mondta, közösen akarják visszaállítani Közép-Kelet-Európa jelentőségét, ebben a munkában pedig kulcsszereplők lesznek a Visegrádi Négyek. Szerinte Európának a Visegrádi Négyekhez hasonlóvá kellene válnia.

Tusk azt mondta, egyelőre a kétoldalú kapcsolatokról beszéltek Magyarral, többek között a Magyarországról elmenekült lengyel politikusok ügye is szóba került. Később, a nap folyamán tárgyalnak majd a geopolitikai helyzetről is. Szerinte Ukrajnával kapcsolatban hasonló nézetet képviselnek Magyarral, be akarják tartatni az ukránokkal azokat a csatlakozási szabályokat, amik annak idején Lengyelországra és Magyarországra is vonatkoztak.

Végül azt mondta, az energiapolitika területén is felajánlja segítségét Magyarnak. Lengyelország ugyanis korábban 90 százalékban függött az orosz energiától, de mára levált róla.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Magyar Péter arról beszélt, nem véletlen, hogy Lengyelországba utazott az első hivatalos nemzetközi látogatásán, a magyar-lengyel ugyanis különleges viszony. Bár mindkét országnak nehéz volt a történelme, Lengyelország ma talán erősebb, mint valaha, és bízik benne, hogy hamarosan Magyarország is erősebb lesz, mint valaha volt.

Magyar azt mondta, az erős Európához erős, versenyképes és szerény tagállamokra, valamint egy önmagára büszke, együttműködő Közép-Kelet-Európára van szükség. Ezért a visegrádi együttműködésben új fejezetet kell nyitni. Azt ígérte, a magyar kormány mindenben partner lesz Lengyelországgal, Szlovákiával és Csehországgal, hogy a négyek visszanyerjék a befolyásukat az EU-ban. Bejelentette, hogy június végén csúcstalálkozót rendeznek Budapesten, amire Tuskot egyből meg is hívta.

Emellett arról is beszélt, hogy fontosnak tartja az együttműködés bővítését a skandináv országokkal, Horvátországgal, Romániával vagy a nyugat-balkáni államokkal. Azért, mert „Európa szíve Közép-Európában dobog”.

Magyar azt mondta, szívesen veszik Lengyelország tapasztalatát. Egyrészt mert bizonyos tekintetben előrébb jár Magyarországnál, másrészt mert Tuskéknak hasonló problémáik (jogállamiság visszaépítése, korrupció elleni harc, uniós pénzek hazahozatala) voltak a 2023-as kormányváltáskor, mint most a Tisza-kormánynak vannak. Szerinte Tuskék fantasztikus eredményeket értek el, a Krakkó és Varsó közötti vasútvonal például jól szemlélteti, hogy mire jók az uniós források. „Nem irigykedni, hanem tanulni kell, hogy Magyarországon is ilyen fokú fejlődés lehessen, akár az infrastruktúra, akár a védelempolitika területén.”

Magyar beszélt a Magyarországról elmenekült lengyel politikusokról is. Azt mondta, megerősítette Tusknak, hogy készek mindenben együttműködni, hogy az illetők Lengyelországban állhassanak bíróság elé.

Újságírói kérdésekre válaszolva Magyar bővebben is beszélt Ukrajna helyzetéről. Azt mondta, szükség van rá, hogy mielőbb hosszabb tűzszünet legyen, utána pedig olyan tartós béke, amit a nemzetközi szereplők valóban garantálnak. Szerinte normális, hogy az uniós tagállamok között nézetkülönbségek vannak a háború lezárásának módjairól, de minden tagállam úgy segít, ahogy saját maga eldönti.

A Tisza-kormány már elkezdte a technikai szintű egyeztetéseket Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak ügyében. Ennek a rendezése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy Magyarország megszavazza az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitását. Magyar reméli, hogy június elején Beregszászon tudnak találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.