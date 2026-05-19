Magyar Péter: Nincs jele annak, hogy Ziobro és Romanowski közvetlenül Magyarországról hagyta volna el Európát

Magyar Péter örömét fejezte ki amiatt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre.

A miniszterelnök erről első külföldi látogatásán, Krakkóban beszélt, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Ryś bíborosnál, krakkói érseknél.

A kormányfő a visegrádi együttműködés felélesztését, erősebbé tételét is hangsúlyozta.

Magyar Péter megtisztelőnek nevezte, hogy miniszterelnökként első útja Lengyelországba vezethetett, ezzel régi hagyományt élesztett fel. Személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást, és örült, hogy II. János Pál pápa szobra mellett kezdhette látogatását, mert talán nem idézett többször mondatot az egykori pápa jelmondatánál: „Ne féljetek!”

Az útra hat miniszter kísérte el, közülük Tarr Zoltán kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős, Orbán Anita külügy- és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már a krakkói programon is részt vett.

Tarr Zoltán, Orbán Anita, Magyar Péter és Vitézy Dávid Krakkóból Varsóba tartva. Fotó: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter a tárgyalásai során találkozik a lengyel állam- és kormányfővel, a törvényhozás mindkét házának elnökével és a 82 éves egykori ellenzéki legendával, Lech Walesa volt köztársasági elnökkel.

Az egyebek mellett korrupcióval gyanúsított és Magyarországon menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterről és egykori helyetteséről, Marcin Romanowskiról a kormányfő azt mondta, a sajtóból értesültek arról, hogy a két politikus az USA-ban van, és annak nincs jele, hogy közvetlenül Magyarországról hagyták volna el Európát. Magyar szerint vélhetően a schengeni zónán belül egy másik országból távozott Európából Zbigniew Ziobro és a házastársa, és úgy tudja, a miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával hagyták el Magyarországot.

Magyar elmondta, hogy a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette, de a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak, a védelmi ipari együttműködés egy fontos terület.

Magyar Péter a varsói magyar nagykövet után további nagykövetek esetleges visszahívásáról azt mondta: nyilván várhatóak, teljesen normális folyamat egy kormányváltás után, hogy a politikai kinevezetteket vagy azon nagyköveteket, akik nem tettek túl sokat a fogadó ország és Magyarország közötti kapcsolatok erősítéséért, visszahívja az új kormány. Akik tettek a kapcsolatok megerősítéséért, azok a pozíciójukban maradnak – mondta. Magyar szerint a V4-ek a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fognak visszatérni, és az a cél, hogy a V4-ek kibővüljenek más országokkal is, például Ausztriával.

Magyar fehér rózsacsokrot helyezett el II. János Pál pápának a waweli székesegyház bejáratával szemben álló szobránál, valamint megkoszorúzta I. Lajos magyar és lengyel király lánya, Szent Hedvig lengyel királynő, illetve Báthory István lengyel király, erdélyi fejedelem sírját.

Magyar Péter még szerdán továbbutazik Gdańskba, ahol Lech Wałęsával, a harmadik lengyel köztársaság első elnökével találkozik, valamint egy utcai rendezvényen Donald Tuskkal együtt mond beszédet. (MTI)