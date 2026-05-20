„Üdvözöljük Izraelben, mi vagyunk a ház urai!” - kiabálja a szélsőjobbos izraeli miniszter a térdeplő, összekötözött kezű letartóztatott önkéntesek feje felett egy videón

Botrányos videót tett ki az oldalára Itamar Ben-Gvir, a szélsőjobboldali izraeli nemzetbiztonsági miniszter: a felvételen a Gázába tartó nemzetközi segélyflotta letartóztatott önkénteseit arccal lefelé, műanyag kötözőkkel hárakötött kézzel térdepeltetik az izraeli katonák, a miniszter pedig azt kiabálja egy Dávid-csillagos zászlót lengetve, hogy

„Üdvözöljük Izraelben, mi vagyunk a ház urai!”.

Izrael április végén nemzetközi vizeken tartóztatotta fel a 22 hajóból álló flottát, amely Gázába akart segély vinni. 428 önkéntest letartóztattak, a Ben-Gvir által közzétett felvételek részben az őket szállító izraeli „börtönhajón”, részben az asdódi kikötő elkülönített részén készülhettek.

Az egyik videón az egyik letartóztatott külföldi önkéntest, aki „Free Palestine”-t kiált, egy rendőr a földre teperi, amit a miniszter „szép munka!” megjegyzéssel ismer el. Egy másik kockán a miniszter az egyik megbilincselt aktivistát gúnyolja, az „Izrael él” szavakat ismételgeti, miközben az izraeli himnusz bömböl a hangszórókból.

„Olyan nagy büszkeséggel érkeztek. Nézzétek meg, milyen állapotban vannak most”

– mondja Ben-Gvir, miközben a megbilincselt, térdelő aktivistákra mutat. „Nem hősök, hanem a terrorizmus támogatói. Arra kérem Netanjahut, hogy hosszú időre adja át őket nekem. Terroristák börtönébe zárom őket.”

A nemzetbiztonsági miniszter saját maga tette ki az X-en lévő oldalára az erről szóló videót, ami után az olasz és a francia külügyminisztérium (mindkét országnak több tucat állampolgára van a letartóztatott aktivisták között) azonnal behivatta az izraeli nagykövetet, tiltakozva az embertelen bánásmód ellen.

Ben-Gvir viselkedését és ezzel hencegő videóját még Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is elítélte: „Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a Hamász terrorista támogatóinak provokatív flottillái belépjenek felségvizeinkre és elérjék Gázát” – mondta. „Azonban az a mód, ahogyan Ben Gvir miniszter bánt a flottilla katonáival, nincs összhangban Izrael értékeivel és normáival” - közölte az izraeli miniszterelnök.

Az al-Dzsazíra tudomása szerint legalább 87 letartóztatott aktivista éhségsztrájkol a fogvatartás és annak körülményei ellen.