4,8 milliárd forint osztalékot vettek ki Mészárosék az egyik cégükből

A tatai székhelyű Envirotis Holding Zrt. jóval a május 31-ei határidő előtt leadta a tavalyi évről szóló beszámolóját, ami alapján igencsak jó évet zárt tavaly. Ugyan az előző évihez képest jelentősen visszaesett a cég árbevétele, 1 milliárd forintról 609 millióra, de a korábbiaknál nagyobb kapott osztalék (2,7 milliárd után 3,9 milliárd forint) sokat szépített a jövedelmezőségen. Így végeredményben a 2024-es 692 millió forint után 2,6 milliárd forintos nyereséggel zárták 2025-öt.

Ezt azonban nem hagyták bent a cégben, az utolsó fillérig osztalék lett belőle, sőt, az előző évek gazdálkodásainak eredményeit halmozó eredménytartalékot is megcsapolták. Az alapítói határozat értelmében még 2,2 milliárd forintot elvettek ebből, így összesen 4,8 milliárd forint osztalékot vettek ki a cégből. A pénz a közvetlen tulajdonos, a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealap számlájára kerülhetett, ami szintén Mészáros Lőrinc tulajdona.

A kép nem teljesen tiszta, hiszen néhány nappal a beszámoló megjelenése előtt írta meg a Magyar Hang, hogy 4,4 milliárd forintot utaltak ki a cégből, ami gyakorlatilag annak a teljes likvid vagyona. Annyi pénzt hagytak benne, ami néhány havi bérköltséget fedez. Az nem világos egyelőre, hogy ez a 4,4 milliárd forint osztalék lenne-e, vagy azon felül ürítette ki a céget a tulajdonos.

A tavaly év végi állapot szerint

  • a cég 832 millió forintnyi ingatlannal rendelkezett (egy évvel korábban még csak 56 milliós ingatlanvagyona volt);
  • az egyéb berendezések értéke megtízszereződött 56 millió forintra;
  • a más vállalkozásokban lévő részesedéseinek értéke 3,4 milliárdról 5 milliárd fölé nőtt;
  • 5,3 milliárd forint értékben vásároltak be értékpapírokból;
  • a bankszámlán a korábbi 10 millió forint után már 2,1 milliárd forint volt;
  • mindezzel párhuzamosan a tartozások is nőttek, 3,6 milliárdról 7,3 milliárdra.
Székely Sarolta
