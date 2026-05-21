Állami tiszteletadás mellett temetik újra az ukrán nacionalista mozgalom egyik vezetőjét

Kedden Luxembourgban hivatalos ceremónia keretében exhumálták Andrij Melnik, az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) egyik vezetője, valamint felesége, Szofija földi maradványait – írja a Kyiv Independent.

A szertartáson az ukrán állam képviselői is részt vettek. A maradványokat Ukrajnába szállították, ahol május 24-én a Kijev melletti Nemzeti Háborús Emléktemetőben temetik újra őket. Az újratemetést megelőző napokban emlékmiséket tartanak.

Az OUN 1929-ben Bécsben alapított radikális, szélsőjobboldali ukrán nacionalista mozgalom volt, amelynek célja a független ukrán nemzeti állam létrehozása volt, akár illegális akciók, szabotázsok és fegyveres harc árán is. A második világháború alatt a szervezet kezdetben együttműködött a náci Németországgal, mert abban bízott, hogy így megszabadulhat a szovjet uralomtól, fegyveres szárnya, az Ukrán Felkelő Hadsereg, az UPA a szovjet és a náci erők ellen is harcolt.

Melnik a mozgalom fontos katonai és politikai szereplője volt. Szoros kapcsolatban állt Jevhen Konovaleccel, az OUN alapítójával, akit 1938-ban a szovjet titkosrendőrség ölt meg. Konovalec halála után a szervezet kettészakadt: az egyik frakciót Sztepan Bandera, a másikat Melnik vezette.

A második világháború alatt Melnik Németországból irányította az OUN tevékenységét, ám később a nácik őrizetbe vették, és a sachsenhauseni koncentrációs táborba zárták. A háború után Luxembourgban telepedett le, ahol továbbra is aktív maradt az ukrán emigráció politikai életében.

Az OUN-hoz, Sztepan Banderához és az UPA-hoz köthető csoportok öröksége máig erősen vitatott: az UPA tagjai 1943-ban lengyelek ezreit mészárolták le Volhíniában, amit lengyel megtorlások követtek ukrán civilek ellen. A becslések szerint az erőszaknak 15–30 ezer ukrán és 60–90 ezer lengyel áldozata lehetett.