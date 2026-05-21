Az út szélén hagyta két kisgyerekét a francia anya, akit aztán kétszáz kilométerre találtak meg Szűz Mária „jelenésének” zarándokhelyén

Egészen bizarr sztoriról ír a Le Figaro, amely egy francia családról szól, de az eset Portugáliában történt. Kedd este Dél-Portugáliában, a 253-as országút mellett Alcácer do Sal faluban egy sofőr észre vett két, az út szélén ülve síró kisfiút. Felvette és azonnal a családi pékségükbe vitte őket. Kiderült, hogy egyikük négy, másikuk ötéves. „Azonnal hívtuk a csendőrséget, és elmondtuk nekik, hogy találtunk két magára hagyott gyereket, de senki sem érti őket, mivel franciául beszélnek” – mondta a sofőr édesanyja az AFP hírügynökségnek. A portugál család azonban hívott egy franciául beszélő orvosnőt, akinek a gyerekek elmesélték, mi történt. „Azt mondták, hogy autóval érkeztek, és egy bokros helyen, egy erdőben szálltak ki – ahogy a nagyobbik fiú fogalmazott” – mondta a nő.

Kiderült, hogy a gyerekek eltűnését a kelet-franciaországi Colmarban mintegy tíz nappal ezelőtt jelentette be az édesapjuk. A francia és a portugál hatóságok pedig csütörtökön bejelentették, hogy nagy erőkkel keresik a két gyermek édesanyját. Ekkor jött a bizarr fordulat. A 41 éves anyát és élettársát, egy 55 éves férfit az ország középső részén, Fatimában, a híres portugál zarándokhelyen találták meg, ahol hívő emberek szerint 1917-ben, épp ezekben a napokban, május 13-án megjelent Szűz Mária.

Zarándokok Fatimában Fotó: Rita Franca/Rita Franca via Reuters Connect

A portugál csendőrség azt írta, a 41 éves nőt és az 55 éves férfit „azzal az incidenssel összefüggésben tartóztatták le, amelyben két kiskorú gyermeket találtak egyedül a közút közelében Alcácer do Sal községben”. A hatóság – állampolgárságuk megjelölése nélkül – hozzátette, hogy többek között bántalmazással, kiskorú veszélyeztetésével és elhagyásával gyanúsítják őket.