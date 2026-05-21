Bencsik András szerint K. Endre a látszatok áldozata, egy jó szándékú és jó ember volt, aki „speciel védte a gyerekeket”

A kormányzati kommunikáció kudarca volt a kegyelmi ügy, K. Endre alapvetően egy jó szándékú és jó ember volt – mondta Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a lap egyik műsorában.

„Rosszkor volt rossz helyen, ráadásul a bíró rosszindulatúan és elfogultan kezelte az ügyét, nem adták meg neki a tisztességes védekezés lehetőségét. Rásütöttek egy bélyeget, ami igaztalan, ez az ember lebuktatott egy pedofil tanárt, ő speciel védte a gyerekeket, tehát nem egy bűnöző, éppen ellenkezőleg”

– mondta a fideszes megmondóember, hozzátéve, K. Endre a látszatok áldozata, „nem volt pedofil, és még csak nem is mentegette a pedofilt, hanem az intézmény status quóját próbálta védelmezni”. Kis szünet után azt is mondta, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnöknek nem kellett volna lemondania. Szerinte nagy tiszteletet kellene, hogy övezze őt, mert gonosz bírói terrorral szemben szolgáltatott igazságot. Itt megemlítette Budaházy Györgyöt és a Hunnia-pert, akik ugyanabban az időpontban szintén kegyelmet kaptak.

„Az az eszméletlen hülyeség, egy jó lélek, egy jámbor ember érdekében összekakizta ezt az ügyet, ez fájdalmas” – mondta Bencsik. Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Novák szerinte áldozatául esett annak, hogy a kormányzati kommunikáció lefagyott, és próbáltak menekülni a valóság elől. Szeretné, ha nekik egyszer „igazságot szolgáltatna a közvélemény”.

Novák Katalin 2023. április 27-én, a pápalátogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a bicskei gyermekotthon igazgatója 2004-16 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. K. Endrének nem csupán tudomása volt ezekről az esetekről, súlyosabb bűne is volt. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak, és végre nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg a vallomásukat.

Az új kormánynak hála kiderült, hogy Novák Katalin hivatala sürgette K. Endre ügyében, hogy a kegyelmi felterjesztés hamar készüljön el: a most nyilvánosságra került dokumentumok bizonyítják, hogy nem a megszokott módon – a szolgálati út betartásával – született a döntés a pápalátogatás közeli időpontja miatt.