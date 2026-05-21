Fotóst vádolnak azzal, hogy a Bondi Beach-i terrortámadás után ellopta az egyik áldozat kameráját

A gyanú szerint egy fotós ellopta a Bondi Beach-i terrortámadás egyik áldozatának kameráját, majd néhány nappal a 15 halálos áldozatot követelő lövöldözés után zálogházba adta azt – írja a BBC.

A rendőrség szerdán tartóztatta le a férfit, miután rajtaütést tartott nyugat-sydney-i otthonában. A házkutatás során egy kamerát, bilincseket, elektronikus eszközöket, valamint egy autóban kis mennyiségű fehér, kristályos port találtak.

A felszerelés Peter Meagheré volt, aki nyugalmazott rendőrként és fotósként dolgozott az eseményen, és a támadásban életét vesztette. Felesége, Virginia Meagher korábban a közösségi médiában kereste férje eltűnt kameráját.

A férfit több bűncselekménnyel vádolják, köztük lopással, lopott vagyon értékesítésével, engedély nélküli fegyver birtoklásával, valamint kábítószer-birtoklással és terjesztéssel. Szigorú óvadéki feltételek mellett szabadlábra helyezték, és júniusban kell bíróság elé állnia.

December 14-én egy apa-fia páros tizenöt ember megölt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartottak. Ez volt az ország leghalálosabb fegyveres támadása 1996 óta. A támadás áldozatai között volt két rabbi, egy holokauszttúlélő, valamint egy tízéves kislány is, akit családja Matildaként nevezett meg. A támadásnak három magyar származású áldozata is volt. Az életben maradt gyanúsítottat, a 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolták meg.