Gyilkosság miatt vádat emelt Kuba volt elnöke ellen az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok Raul Castrót, Kuba volt vezetőjét az amerikai állampolgárok meggyilkolására irányuló összeesküvéssel és más bűncselekményekkel vádolta meg a Kuba és Florida között még 1996-ban lelőtt repülőgéppel összefüggésben, írja a BBC. A szerdán nyilvánosságra hozott ügyben Castro mellett még öt másik személyt is megvádoltak a kubai-amerikai Brothers to the Rescue csoport repülőgépének lelövésével és négy ember, köztük három amerikai megölésével.

A most 94 éves Castro akkoriban az ország fegyveres erőinek vezetője volt, és a katasztrófa miatt nemzetközi elítéléssel kellett szembenéznie.

Középen Raul Castro Fotó: YAMIL LAGE/AFP

Miközben az Egyesült Államok egyre nagyobb nyomást kíván gyakorolni Kuba kommunista uralmára, Miguel Díaz-Canel elnök a vádakat „politikai manővernek, mindenféle jogi alapot nélkülözőnek” nevezte. Szerinte Castro vádemelését arra használják, hogy „igazolják a Kuba elleni katonai agresszió ostobaságát”, és azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy eltorzítja a repülőgép lelövésével kapcsolatos tényeket. Azt állította, hogy Kuba „jogos önvédelemből cselekedett a joghatósága alá tartozó vizeken belül”.

„Az Egyesült Államok és Trump elnök nem felejti el, és nem is fogja elfelejteni polgárait” – mondta Todd Blanche, megbízott főügyész. Amikor újságírók Castro vádemelésének kilátásairól kérdezték, Blanche azt válaszolta, hogy elfogatóparancs van érvényben ellene. Nem erősítette meg, hogy az Egyesült Államok megpróbálja-e elfogni Castrót, de azt mondta: „számunkra úgy tűnik, hogy megjelenik itt, akár saját akaratából, akár más módon”.

A vádakat az amerikai bíróságon kell majd tárgyalni, és egyes esetekben életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható. A gyilkossági vádak mindegyike halálbüntetéssel vagy életfogytiglani szabadságvesztéssel büntetendő.

„Azt hiszem, a stratégia az, hogy fokozatosan növeljük a nyomást addig a pontig, ahol a kubai kormány beadja a derekát és megadja magát a tárgyalóasztalnál” – mondta Wiliam LeoGrand, az Amerikai Egyetem latin-amerikai politika szakértője. Szerinte egyébként az Egyesült Államok készen áll elfogni a volt kubai vezetőt, „ha a kubaiak nem adják meg magukat a tárgyalóasztalnál”.

Januárban az Egyesült Államok katonai műveletet indított Nicolás Maduro volt venezuelai elnök elfogására és az Egyesült Államokba szállítására, miután az igazságügyi minisztérium vádat emelt ellene. Ez átalakította Venezuela kapcsolatát Washingtonnal, amiről LeoGrande óva intett, hogy valószínűleg nem lesz ugyanolyan hatással Kubára, megjegyezve, hogy Castro csaknem egy évtizede nyugdíjba vonult.