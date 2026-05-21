Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

Katonai tiszteletadással fogadta Magyar Péter miniszterelnököt Christian Stocker osztrák kancellár csütörtökön Bécsben a kancellári hivatal előtti Ballhausplatzon. Magyar Pétert a látogatásra elkísérte Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A hivatalos program a magyar miniszterelnök és az osztrák kancellár megbeszélésével kezdődik, majd plenáris tanácskozással folytatódik a magyar és az osztrák delegációk részvételével. Ezt követően sajtótájékoztatót tartanak a felek.

Magyar Péter és delegációjának tagjai hivatalos munkaebéden vesznek részt az osztrák gazdasági élet képviselőivel, majd a miniszterelnök udvariassági látogatást tesz Alexander Van der Bellen osztrák államfőnél. Délután a kormányfő tárgyal Johanna Mikl-Leitnerrel, alsó-ausztriai tartományi kormányfővel. Magyar Péter és delegációja ezt követően vonattal utazik haza Budapestre. (MTI)