Magyar Péter Ausztriában: Az azbesztügyben a szennyező fizet elvét kell alkalmazni

Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, a Christian Stocker osztrák kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.

„Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklus végére a korrupciós fenyegetettség, vagy bármilyen korrupciós dolog”

– mondta, hozzátéve, hogy világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a Tisza párt tagjai számára is, hogy bárki, aki akárcsak egy forint közpénzt elemel, nem fog jól járni. „Először velem találja magát szembe, illetve a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és a korrupcióellenes új szervekkel.”

A nyugat-magyarországi azbesztszennyezés kapcsán azt mondta, az osztrák kancellárral abban egyetértettek, hogy „nincs helye mellébeszélésnek”, ezért teljes átláthatóságra és osztrák–magyar együttműködésre van szükség. Az ügyben létrehozott közös bizottság hétfőn kezdi meg a munkát, szakemberek bevonásával, Budapesten, Bécsben és a terepen is.

Magyar úgy fogalmazott: „Előfordult egy olyan dolog, aminek nem szabadott volna előfordulnia.” A jelenlegi információk szerint Ausztriában évek óta öt bányában folyt olyan kitermelés, ami során természetes módon azbesztet tartalmazó, súlyosan szennyezett kövek kerülhettek kereskedelmi és egyéb forgalomba. Azt mondta, számára nem világos, „hogyan lehetséges ez 2025–2026-ban az Európai Unióban”, mivel az ilyen termékeket szigorúan be kellene vizsgálni.

A négy érintett bányát már lezárták, egy azonban még működik, ezért Magyar szerint most az a legsürgetőbb feladat, hogy az utolsót is bezárják, és ne kerülhessenek újabb szennyezett kövek forgalomba. A magyar kormánynak szerinte „kerül, amibe kerül”, kármentesítenie kell az embereket, és minden szükséges segítséget meg kell adnia az önkormányzatoknak is.

A felelősség kérdése egyelőre nyitott: Magyar szerint még nem tudni, hogy egy cég, politikai szereplők vagy mások okolhatók-e. A megoldás várhatóan több tízmilliárd forintba kerülhet, de hangsúlyozta, hogy végül a „szennyező fizet” elvét kell alkalmazni.

Megköszönte az osztrák fél rugalmasságát, amiért közösen dolgoznak „az okok feltárásán és a közös probléma felszámolásán”. Stocker kancellár azt mondta, az osztrák alkotmány szerint a közegészségügyért a szövetségi tartományok, ez esetben Burgenland a felelős. Megígérte, hogy az ügyben felállított bizottság jelentése után kormányfői szinten fognak eljárni.

Stocker beszélt arról is, hogy a magyar–osztrák gazdasági együttműködés fejlesztése kiemelten fontos, de ehhez kiszámítható üzleti környezetre, jogállamisági garanciákra és tervezési biztonságra van szükség. Külön kérte, hogy vizsgálják felül az osztrák vállalatokat érintő magyarországi különadókat, és üdvözölte, hogy a két ország gazdasági miniszterei között is párbeszéd indul.

Magyar válaszában elismerte, hogy a különadók ügye régóta vitatott, de hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt egyenlő feltételeket akar teremteni a magyar és külföldi befektetők számára, ami adóreformot is igényel. Türelmet kért, ugyanakkor jelezte: Magyarország azt várja a külföldi cégektől, hogy nagyobb hozzáadott értékű munkahelyekbe és kutatás-fejlesztésbe fektessenek, amiért cserébe nagyobb támogatást is kaphatnak.

Magyar bejelentette továbbá, hogy június végére kezdeményezi a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökeinek budapesti csúcstalálkozóját. Azt is mondta, hogy az eseményre a másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve, csatlakozhatnak mások is.