Május 26-tól szeptember 19-ig hétköznap esténként is autómentes lesz a pesti alsó rakpart

Május 26-án életbe lép az új, rugalmas forgalmi rend a pesti alsó rakparton. Már nemcsak a hétvégéken, hanem hétköznap esténként is autómentes lesz a rakpart.

A főváros sajtóközleményében azt írja, hogy a rendelkezésre álló forgalmi adatok elemzése alapján úgy döntött, első lépésben minden hétköznap 18:30 és másnap 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken – a pünkösdi hosszú hétvégén pünkösd hétfőn is – továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart. A rugalmas forgalmi rend figyelembe veszi az autósok szempontjait is, a reggeli és az esti csúcsidőhöz igazodva.

Kerékpárosok és gyalogosok közlekednek az autósok elől a hétvégére lezárt pesti alsó rakparton, előtérben motoros rendőrök 2020. május 16-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A hétköznap esti rakpartnyitás időpontját az első hetek tapasztalatai alapján újraértékelik, és szükség esetén módosíthatják. A forgalmi adatok folyamatos elemzése ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy az iskolaszünetben általában mérséklődő autós forgalomra tekintettel mérlegelni lehessen a rakpart korábbi megnyitását a gyalogosok előtt.

Az új forgalmi rend 2026. szeptember 19-ig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.