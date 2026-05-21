Oroszország nukleáris lőszereket szállított Belaruszba egy hadgyakorlat részeként

Oroszország nukleáris lőszereket szállított belaruszi tábori tárolókba, miközben nagyszabású nukleáris hadgyakorlatot tart Oroszország és Belarusz területén – írja a Reuters.

A művelet célja, hogy begyakorolják a nukleáris erők felkészítését és esetleges bevetését „agresszió esetén”. Az elmúlt évek egyik legnagyobb orosz hadgyakorlatában mintegy 64 ezer ember vesz részt, köztük a stratégiai rakétaerők, az északi és a csendes-óceáni flotta, a nagy hatótávolságú légierő, valamint több katonai egység.

Moszkva a gyakorlat részeként több stratégiai fegyverrendszert is bemutatott. Ezek között volt Borej osztályú nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró, Il–38-as tengeralattjáró-elhárító repülőgép, Kinzsal hiperszonikus rakétával felszerelt MiG–31-es, valamint RSz–24 Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta.

Fotó: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/via REUTERS

„A nukleáris erők gyakorlatának részeként nukleáris lőszereket szállítottak a Belarusz Köztársaság területén állomásozó rakétadandár álláskörletében lévő tábori tárolólétesítményekbe”

– közölte az orosz védelmi minisztérium. Egy fehérorosz rakétaegység emellett azt gyakorolja, hogyan vegye át és rakodja fel az Iszkander–M taktikai rakétarendszerhez tartozó speciális lőszereket az indítójárművekre. Az orosz nukleáris hadgyakorlatokon általában gyakorló robbanófejeket használnak, de a bemutatott felvételek így is erős üzenetértékkel bírnak. A védelmi minisztérium videóin katonai teherautók, nukleáris tengeralattjárók, repülőgépek és hadihajók szerepelnek.

A háború során Vlagyimir Putyin elnök többször is emlékeztetett Oroszország nukleáris erejére, figyelmeztetve a Nyugatot, hogy ne menjen túl messzire Ukrajna támogatásában.