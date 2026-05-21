Rekordot döntött a magashegyi turizmus: egy nap alatt 274 ember mászta meg a Mount Everestet

Rekordot jelentő, 274 ember mászta meg szerdán a 8849 méteres Mount Everestet a nepáli oldalról. A korábbi rekordot 2019. május 22-e tartotta, amikor 223-an értek fel a csúcsra a nepáli oldalról.

Az összesített rekordot viszont még mindig 2019. május 23-a tartja, aznap a kínai és a nepáli oldalról összesen 354-en mászták meg a hegyet. Ez a rekord azonban egyelőre nincs veszélyben, mert a kínai hatóságok nem adtak ki idén mászóengedélyeket.

A nepáli expedíciós szolgáltatók szervezetének főtitkára azt mondta, hogy a 274 fős adat még növekedhet, mivel nem biztos, hogy mindenki lejelentette az alaptábornak, hogy elérte a csúcsot.

Mászók libasorban a Mount Everesten Fotó: PEMBA DORJE SHERPA/AFP

A nepáli hatóságok idén 494 engedélyt adtak ki a Mount Everest megmászására. Az engedélyért 15 ezer dollárt, vagyis több mint 4,6 millió forintot kell fizetni. A profi hegymászók gyakran kritizálják a hatóságokat, amiért túl sok engedélyt adnak ki, így óriási sorok alakulnak ki a hegyen. A magashegyi turizmus a 8000 méter feletti régióban jelenti a legnagyobb veszélyt. Ott tartalmazza ugyanis a legkevesebb oxigént a levegő, így a tisztán, pótlólagos oxigén és serpák nélkül mászó profik értékes perceket veszíthetnek a sorban állás miatt.

A magashegyi turizmus káros hatásairól pár napja a világ egyik legjobb hegymászója, Bartek Ziemski is beszélt. Miután pótlólagos oxigén használata nélkül megmászta a Mount Everestet, majd lesíelt a csúcsról, azt mondta, hogy az Everest-élményt teljesen lerombolták a tömegek és a kereskedelmi expedíciók.

Pár napja egy másik rekord is megdőlt a Mount Everesten. A nepáli Kami Rita serpa 32. alkalommal mászta meg a hegyet. (via Reuters)