Varga Judit hegedült, Windisch László orgonán kísérte őt

„Van, amikor nagyon fontos támaszt ad a zene, különösen a közös zenélés...” – írta Facebook-oldalán Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke három megosztott fotó mellé.

Ezeken az látható, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter hegedül, Windisch pedig orgonán kíséri őt. Azt már a kommentekre reagálva árulta el az ÁSZ-elnök, hogy a helyszín a diósgyőri templom, és Giulio Caccini Ave Mariáját játszották el.

Az a héten derült ki, miután Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy aktáját, hogy Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter a kegyelmi főosztály javaslatával megegyezően nem támogatta Kónya Endre kegyelmi kérvényét. Azt így terjesztette fel Novák Katalin akkori köztársasági elnökhöz, aki viszont a javaslatot megváltoztatva kegyelmet adott Kónya Endrének. Varga Judit pedig – a miniszterelnök szerint a hasonló eljárásoktól eltérően - még aznap ellenjegyzi.

Az már a kegyelmi ügyet kirobbantó cikkünk megjelenése után készült dokumentumból derült ki, hogy a Köztársasági Elnöki Hivatal Kónya ügyében kérte, hogy a felterjesztés készüljön el a pápalátogatásig, hogy Novák döntést tudjon hozni. Az igazságügyi minisztérium ennek ellenére sem terjesztette fel Kónyát kegyelemre.