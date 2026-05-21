Visszanevezik OEP-re a NEAK-ot

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy újra Országos Egészségbiztosítási Pénztárként (OEP) működik majd a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). A NEAK 2017. január 1-jén jött létre, miután az OEP megszűnt 2016. december 31-én.

Hegedűs azt írta, hogy a szervezet nem kifizetőhely, hanem értékalapú biztosító lesz. Az OEP szakmai kialakítására és vezetésére Kaló Zoltánt kérte fel.

Kaló Zoltán a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési központjának egyetemi tanára és az Egészségügyi Technológiaértékelés doktori program vezetője, valamint a Syreon Kutató Intézet alapító partnere. Három évtizedes szakmai pályafutása során az egyetemi és a versenyszférában is dolgozott. Többek között nevéhez fűződik az egészség-gazdaságtan első egyetemi posztgraduális képzésének beindítása a Közel-Keleten, a kairói Arab Academy of Science intézményében.