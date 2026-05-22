41 éves korában elhunyt Kyle Busch

Csütörtökön családja tudatta, hogy váratlan hirtelenséggel kórházba kellett szállítani egy súlyos betegség miatt Kyle Busch NASCAR-pilótát, aki emiatt a hétvégi versenyeket is kihagyja. Nem sokkal később azonban már a NASCAR hivatalos felületein tudatták, hogy a mindössze 41 éves versenyző életét vesztette, halálának okai eddig nem tisztázottak.
Busch a múlt hétvégén a doveri NASCAR All-Star Race-en még a nyolcadik helyen végzett.
A NASCAR így búcsúzott a kétszeres Cup Series bajnoktól:
A NASCAR egész családja összetört Kyle Busch elvesztése miatt. Mint jövőbeni Hírességek csarnoka-tag, Kyle ritka tehetség volt, olyan, akiből nemzedékenként csak egy születik. Harcos és szenvedélyes volt, rendkívüli képességekkel rendelkezett, imádta a sportot és a rajongókat... A NASCAR ma a sport egyik óriását veszítette el, túl korán,