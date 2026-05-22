Biztonsági őrnek adta ki magát a férfi, hogy kettesben maradjon a budapesti szállodában diáklányokkal

A Fővárosi Törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt egy férfit, akit tizennyolcadik életévét be nem töltött, befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével és tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolt az ügyészség – derül ki a Törvényszék közleményéből.

A bíróság ezen felül végleges hatállyal eltiltotta a terheltet bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt és felfigyelt egy iskoláscsoportra, akik osztálykiránduláson voltak, és ugyanabban a szállodában szálltak meg. A terhelt bekopogott a diákok egyik szobájába és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkettő kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyiküket megerőszakolta.

A bíróság, döntően az egybehangzó tanúvallomásokra alapozva a vádlott kétséget kizáró bűnösségét állapította meg. Enyhítő körülményként vették figyelembe többek között a terhelt egészségi állapotát, és kis mértékben az időmúlást.

Súlyosító körülmény volt ugyanakkor, hogy a terhelt korábban már volt büntetve szexuális erőszak kísérlete miatt, továbbá az is, hogy a bűncselekményeket két folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el, amelyek közül az egyik kapcsolati erőszak bűntette miatt indult.

A vádlott terhére értékelték még egyebek mellett, hogy a szakértői vélemény megállapítása szerint mindkét sértett pszichésen traumatizált lett az eset után, továbbá azt is, hogy a súlyosabb bűncselekmény bekövetkezését egy biztonsági őr közbelépése akadályozta meg.

Az ítélet nem jogerős. A vádlott a másodfokú eljárás befejezéséig letartóztatásban marad.