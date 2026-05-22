Egy mitikus lény, Mézga Aladár és egy 8 évig készülő lemez – cet-albumpremier a 444-en

„Nem kimondottan hallgatóbarát anyag, sűrű, divatjamúlt, szóval kell hozzá türelem” – írja efkilenc saját csapatának, a cetnek a debütáló albumáról. Pedig a most megjelenő zenés mesejáték című duplalemezt kifejezetten ajánljuk meghallgatásra, a triónak ugyanis sikerült egy izgalmas, kísérletezős tracklistet összeraknia amiről a május 22-i premier előtt meséltek a 444-nek.

A cet repptrió.

A cet klasszikus raptrió, 2018-ban alapította Jambush, Tefh és efkilenc, akivel korábban a Kolorádón készítettünk interjút, amit ide kattintva tudtok visszahallgatni. Debütáló duplalemezük a csapat megalakulása óta formálódik, 2020-as a legrégebbi dal, ami a lemezre is fölkerült. A trió neve a „cet”, az első közös számuk címe is. Hogy miért pont ezt a nevet választották, arról efkilencet kérdeztük. Szerinte „a cet egy ilyen univerzális mitikus lény, Biblia, Moby Dick, amit akarsz, szóval elég tágas asszociációs teret nyit. Ja, meg hát ugye a cet a legnagyobb”.

Mivel nyolc évig készült a lemez, hihetetlen érzés volt a befejezése. Tefh például arról beszélt, „olyan volt ez, mint amikor kiérsz a labirintusból, és összeáll a fejedben a térképe, rajta az úttal, amit megtettél”. Efkilenc szerint azonban nem véletlen a sok évnyi munka, „idő volt felnőni a feladathoz. Rapben, szövegekben is ki kellett kísérleteznem egy saját nyelvet, beatkészítésben is volt hova fejlődni, plusz felvételkészítés, utómunka” - mondta.

„Megcsináltunk vagy két lemeznyi dalt, de ahányszor összeállt volna egy komolyan vehetőbb anyag, úgy éreztük, hogy ennél már azért ügyesebbek vagyunk” - tette hozzá.

Az album júniusban bakeliten is kapható lesz.

Szerinte ez a lemez azoknak adhat sokat, akik szeretik a furcsa, kísérleti rapet, meg a nagyobb lélegzetvételű, mélyebb elmerülést igénylő zenét. De azok is élvezni fogják, akik szeretik a különböző hangmintákkal és skitekkel dolgozó anyagokat.

A legrégebbi hangminta amit a készítés során megtartottak, a zongora a százház utca 99-ben volt. „Nagyon furcsán szólt, Tefh találta lemezen, és kicsit az egész albumot meghatározta ez a hang” – mesélték. És hogy mi alapján választják ki ezeket a hangmintákat? „Szóljanak minél szarabbul!” – mondja efkilenc. „Általában eleve ezzel kezdem a beateket, velük indul a folyamat. Ami a skiteket illeti, ezeket is végig gyűjtögettük, kifejezetten a Mézga Aladár Kalandjaival számoltunk. Nagyon kreatív mese, óriási dumák vannak benne, még sokkal több részletet ki lehetett volna szedni belőle. Az első epizódból kijött az egész duplalemez.”

Az albumon egy hagyományos posse cut is helyet kapott, ebben feltűnik 1301, nyhill, TOM, VAKAY, Hēya, Smeci, AZÚL és Andrej. Végül pedig az anyagot egy kilenc perces rep nélküli psych-rock jam zárja. Efkilenc szerint azért ez az istrumentális track lett az album címadója is, mert arra gondolt, hogy

„ha a szegény hallgató már megbirkózott 19 nyomasztó, monoton szar rapszámmal, legalább kapjon valami kiteljesedést, lezárást. Az meg jó viccnek tűnt, hogy pont a címadó dalban nincs rap.”

A lemez mától a Spotifyon is megtalálható, a srácok pedig ősszel lemezbemutató klubturnéra indulnak a Mulató Aztékok, nyhill és 1301 társaságában. Addig is nyáron a Farseers Collective kötelékében lehet majd látni őket fellépni, többek között a Fishing on Orfű fesztiválon.