Erdogan bezárat egy jelentős isztambuli egyetemet

Recep Tayyip Erdogan török elnök elrendelte egy jelentős, liberálisnak számító isztambuli egyetem bezárását.

A hivatalos közlönyben pénteken megjelent határozat visszavonja a működési engedélyt a Bilgi Egyetemtől, amelynek több mint húszezer török és külföldi hallgatója van, továbbá a saját szakterületükön elismert oktatókat és kutatókat foglalkoztat.

A dokumentumban hivatkoznak egy jogszabályi rendelkezésre, amely lehetővé teszi egy intézmény bezárását, ha „az oktatás és képzés várható szintje nem megfelelő”. A bíróság már tavaly kinevezett egy igazgatót az 1996-ban alapított és a Can Holding által 2019-ben megvásárolt egyetem élére, miután razziát tartottak az azt irányító török vállalatcsoport vezetésénél. A holdingot pénzmosással és adócsalással vádolják, az egyetemet az állam - más vagyontárgyakkal együtt - tavaly elkobozta.

A liberálisnak számító Bilgi Egyetem részt vesz az Erasmus csereprogramban, és évente számos európai és nemzetközi hallgatót fogad. A 2025-ös tanévre 3400 diák iratkozott be. Török médiaértesülések szerint a hallgatók az isztambuli Mimar Sinan Szépművészeti Egyetemen folytathatják tanulmányaikat. (MTI)