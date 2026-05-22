Gulyás Gergely minisztériumában milliós fizetésekkel szórták meg a dolgozókat

Nemcsak a politikai vezetők, több dolgozó is milliókat keresett Gulyás Gergely minisztériumában, a kabinetvezető fizetése például havi 3,2 millió forint volt, ami magasabb az államtitkári juttatásnál – tudta meg az RTL Híradó.
Gulyás tárcájánál 23 politikai tanácsadó dolgozott, beleértve a sajtófőnököket és kabinet-helyetteseket, ők 700 ezer és 2,379 millió forint közti fizetést vihettek haza, míg a főosztályvezetői, titkárságvezetői bérek 800 ezer és 2 millió forint között, a simán munkavállalóként bejegyzett dolgozók bére pedig 230 ezer és 1,8 millió között mozgott.
Gulyás Gergely az RTL megkeresésére közölte: 2 millió forint feletti ügyintézői fizetés a Miniszterelnökségen soha nem volt (bár a kikért táblázat mást mutat), és azt is hozzátette:
A Miniszterelnökségen a miniszterek és államtitkárok nélkül számított átlagbér a diplomás átlagbér közelében volt, ami mag Magyarországon 1.066.816 forint, és mivel a dolgozók közel 90 százaléka diplomás, ezért ez esetükben átlagos fizetésnek tekinthető.