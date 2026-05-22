Hanyatlóba fordult az emberi létezés értelme a mesterséges intelligencia miatt, és ez nem technológiai, hanem antropológiai természetű kihívást jelent

A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelmének hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít – jelentette ki XIV. Leó pápa pénteken, kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve.

Az egyházfő emlékeztetett, a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én, pünkösdhétfőn jelenik meg. „Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra” – mondta XIV. Leó.

A pápa a kommunikációval, kultúrával és oktatással foglalkozó vatikáni hivatalok nemzetközi konferenciáján szólalt fel, amelyet a tömegtájékoztatás egyházi világnapja alkalmából tartottak. XIV. Leó úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai, a digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá.

XIV. Leó Monacóban, 2026. március 28-án Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire: „a chatbotok és más technológiák kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket”. Osztotta az aggodalmat a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi-szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát.

Hangsúlyozta, a digitális ismeretterjesztésnek tartalmaznia kell az Istent és az emberiséget érintő igazságokat is: „az egyház megszólítva érzi magát a digitális, információs és mesterséges intelligenciára épülő kompetenciák elsajátítása elősegítésében az oktatási rendszeren belül”, mondta. (MTI)