Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

A Sándor-palota a honlapján péntek reggel közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait.

Összesen tizenegy dokumentumot hoztak nyilvánosságra, az iratok között szerepel a Hunnia-perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A dokumentumcsomag tartalmazza továbbá a kegyelmi előterjesztések aktuális állásáról szóló 2023. április 3-i feljegyzést, az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. kegyelmi előterjesztésének fedlapját, több felterjesztő feljegyzést, átiratot, határozatot és határozattervezetet, valamint egy kétoldalas összefoglalót. Az iratanyag összesen több mint két tucat oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában.

A dokumentumok alapján a köztársasági elnök igazgatósága, vagyis kabinetfőnök sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott, indoklás nélkül.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az összefoglaló szerint K. Endre ügye az igazságügyi miniszter 2023. évi IV. számú kegyelmi előterjesztésének részét képezte, amely 2023. április 19-én érkezett be a Sándor-palotába. Az április 24-én kelt felterjesztő feljegyzést a köztársasági elnök kabinetfőnöke olyan tartalommal hagyta jóvá, amelyben a feljegyzés a 2023. évi IV. kegyelmi felterjesztésből K. E. ügyét is magában foglalta, oly módon, hogy – a bevett gyakorlattól eltérően – kétféle, egy elutasító és egy kegyelem gyakorlására irányuló döntési változatot tartalmazott, azzal, hogy a felterjesztő feljegyzés a két döntési változat közül a miniszteri előterjesztéssel egyezően egyértelműen a kérelem elutasítására irányuló döntést javasolta a köztársasági elnök részére.

Az elutasítást többek között a bűncselekmény jellegével indokolták. Arra is hivatkoztak, hogy az elítélt ekkor már otthonában töltötte a büntetését, hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt, ezért nem indokolt, hogy munkába állhasson, illetve hogy felmentsék a foglalkozástól eltiltás következményei alól. Az Igazgatóság külön összefoglalót is készített K. Endre ügyéről az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése alapján. Ebben ismertették a bűncselekményt, annak körülményeit, valamint azt, hogy az elítélt reintegrációs őrizetbe került. Röviden bemutatták a kegyelmi kérelem tartalmát, illetve az elítélt családi, szociális és egészségi helyzetét is.

Az Igazgatóság 2023. május 2-án kapta vissza az ügy iratait az Elnöki Titkárságtól. Ezek között voltak más, április 27-én aláírt elutasító határozatok, valamint K. Endre ügyében egy alá nem írt elutasító határozattervezet is. Ezután az Igazgatóság már a szokásos eljárás szerint elküldte az aláírt elutasító határozatokat az Igazságügyi Minisztériumnak ellenjegyzésre, és visszaküldte a minisztérium által korábban felterjesztett iratokat is.

Az ellenjegyzés után az Igazságügyi Minisztérium elküldte a határozatok hiteles példányát a Sándor-palotának. Az eredeti határozatokat és az iratanyagot a minisztérium irattárában helyezték el. A 2023. évi IV. kegyelmi felterjesztés többi, április 27-i döntéssel nem érintett ügyében 2023. június 5-én születtek meg az elutasító elnöki döntések. Ezeket június 7-én, már a rendes eljárás szerint küldték meg az Igazságügyi Minisztériumnak ellenjegyzésre.

A Sándor-palota szerint az ügyiratból nem állapítható meg a K. Endre esetében gyakorolt kegyelem indoka, helytadó döntésre irányuló indokolást az ügyirat nem tartalmaz.

Az MTI-nek azt írták, hogy a köztársasági elnök a „kegyelmi ügyként” ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i, keddi közleményében kijelentette, hogy amennyiben hivatalos megkeresés érkezik, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy „a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről”.

Magyar Péter és Sulyok Tamás a Facebookon üzengetett egymásnak az ügyben. „Köztársasági elnök úr! Ne várjon a kormány utasítására! Ön egy külön hatalmi ág képviselője. Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma” – írta a miniszterelnök csütörtökön. Erre a közleményben a Sándor-palota így reagált: „Figyelemmel a felfokozott közérdeklődésre, a Sándor-palota nem kívánja a kormány elmulasztott együttműködésétől függővé tenni a hivatalos iratok nyilvános megismerhetőségét. Erre a kivételes helyzetre tekintettel a Sándor-palota a honlapján közzéteszi a nyilvánosság számára a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat.”

A kormány a saját részéről már nyilvánosságra hozott több, korábban nem ismert dokumentumot az ügyben. Ezek szerint K. Endre 2022-ben beadott kegyelmi kérelmével kapcsolatban 2023. április 14-én keletkezett az első minisztériumi irat, amelyben a kegyelmi főosztály nem javasolta a kérelem teljesítését. Az értékelésből kiderült, hogy K. Endre ekkor már reintegrációs őrizetben volt, és csak olyan munkaköröket vállalhatott volna, amikre nem vonatkozott az eltiltása, vagyis gyerekekkel nem dolgozhatott. A kegyelmi eljárás menetéből Magyar Péter értelmezése szerint az következik, hogy K. Endre vissza akart térni a gyermekvédelmi munkába. A következő iratok azt mutatják, hogy Répássy Róbert államtitkár Varga Juditnak továbbította a kegyelemre javasoltak listáját, amelyen K. Endre nem szerepelt, majd Varga a főosztály javaslatával egyezően szintén nem terjesztette fel őt kegyelemre.

A fordulatot a 2023. április 27-i döntés jelentette: Novák Katalin mégis kegyelmet adott K. Endrének, Varga Judit pedig még aznap ellenjegyezte a döntést, a miniszterelnök szerint a szokásos eljárástól eltérően. Egy későbbi feljegyzés külön kiemelte, hogy K. Endre és egy másik személy a minisztériumi javaslattal szemben kaptak kegyelmet. Tuzson Bence minisztersége alatt, a 444 első cikkének megjelenése után készült összefoglaló szerint a Köztársasági Elnöki Hivatal kérte, hogy K. Endre ügyében a felterjesztés készüljön el a pápalátogatásig, de az igazságügyi minisztérium így sem javasolta őt kegyelemre. Az iratból az is kiderül, hogy a döntés nem a megszokott szolgálati úton született, Novák kegyelme az büntetett előélethez fűződő eltiltást is megszüntette, így K. Endre újra dolgozhatott volna gyerekek között.

Az is kiderült, hogy Gaudi-Nagy Tamás ügyvédnek szerepe volt K. Endre kegyelmi kérvényében. A „nemzeti jogvédő” ügyvéd Budaházy kegyelméért is lobbizott, végül ő is ugyanaznap kapott kegyelmet, mint K. Endre.