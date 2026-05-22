Krasznahorkai Lászlót Szentendre díszpolgárává választották

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Szentendre díszpolgári címét adományozzuk idén Krasznahorkai Lászlónak, az irodalmi Nobel-díjjal elismert, világpolgár magyar írónak. Kivételes életművének meghatározó fejezete az a csaknem húsz év, amikor Szentendrén élt és alkotott és tanított” – jelentette be Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere a Facebookon.

A város honlapja szerint a korábban csaknem húsz évig Szentendrén élő, alkotó és tanító szerző kitüntetéséről a képviselő-testület május 20-i ülésén született döntés, méghozzá zárt ülésen, hogy a kitüntetés meglepetés maradhasson. A testületi ülés után azonban a mi hazánkos Filó András, aki egyedüliként szavazott Krasznahorkai elismerése ellen, írt egy zsidózó Facebook-posztot a témában.

Fülöp Zsolt csütörtökön arról beszélt a HVG-nek: „A díszpolgári címmel is szeretnénk kifejezni a város közössége nevében, hogy elismerjük, mennyi mindent tett Krasznahorkai László a magyar kultúráért, a magyar kultúra megismertetéséért, és mivel egykori szentendrei lakosként szentendrei identitása is van, mennyit tett a városért is. Ennek a nagyon szép szimbiózisnak a kifejeződése, hogy Szentendre a díszpolgárává fogadta őt”.

Krasznahorkai László augusztus 20-án veheti át a díszpolgári címét.