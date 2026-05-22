Legutóbb 2012-ben volt halálos baleset az akkor még TVK-nak hívott gyárban

A korábbi nevén Tiszai Vegyi Kombinátnak (TVK-nak) hívott, 1953-ban alapított vegyipari vállalat 2015 óta száz százalékban a MOL tulajdona, mostani nevére is akkor keresztelték át. A MOL Petrolkémia Zrt. a cégcsoport vegyipari központja, egy úgynevezett integrált termelő vállalat. Vegyipari benzin és gázolaj felhasználásával etilént és propilént állít elő, majd azt kis-, közepes- és nagysűrűségű polietilénné, illetve polipropilénné dolgozza fel.

Az épülő butadiénüzemhez érkezett legnagyobb, 68 méter magas, 166 tonna súlyú kolonna felállítás előtt a TVK tiszaújvárosi telephelyén 2014. április 29-én. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A polietilén a legelterjedtebb műanyagfajta, ebből készülnek például a nejlonzacskók. A polipropilén felhasználási köre szerteágazó, szintén használják csomagolástechnikában, de ezen túl a textilipar, valamint többek között írószerek, laboratóriumi berendezések gyártására, de például számos autóipari műanyag alkatrész is ebből készül.

A 2000-es években ez a harmadik súlyos és a második halálos baleset a tiszaújvárosi vegyipari komplexumban. Még 2001-ben, egy hajnali órán robbanás történt és tűz ütött ki a Polipropilén-2 üzemben. Az úgynevezett ataktikus polipropilén és hulladékoldószer-kiadó tartály robbant be, ami miatt a tartály belső része megsemmisült. Személyi sérülés nem történt, miután a tüzet sikerült gyorsan lokalizálni. Tizennégy évvel ezelőtt, 2012 júniusában viszont egy alvállalkozó két munkatársa megfulladt karbantartási munka közben. Egy tartály köré emelt fóliasátra alatt dolgoztak, ekkor lélegezték be az oxigént kiszorító gázokat, amik a halálukat okozták. Harmadik társukat és egy negyedik férfit, aki a karbantartók segítségére sietett, kórházba szállították.

A vállalat az utóbbi két évben veszteségesen működött, előtte viszont jelentős nyereséget termelt. Az Opten cégadatai szerint a MOL Petrolkémia árbevétele 2024-ben 509,779 milliárd forint, egy évvel korábban 498,708 milliárd forint volt, de mindkét évben veszteséget termelt, az adózott eredménye mindkét évben mínusz 37-38 milliárd forint volt. A 2020-2022 közötti időszakban 52 milliárd, 139 milliárd és 17 milliárd forintos nyereségekkel működött.