Lemond Trump hírszerzési vezetője, miután férjénél ritka csontrákot diagnosztizáltak

Lemond posztjáról Tulsi Gabbard, az amerikai nemzeti hírszerzés igazgatója, miután férjénél egy rendkívül ritka csontrákfajtát diagnosztizáltak. Gabbard pénteken jelentette be, hogy június 30-án távozik a Trump-kormányzatból – számolt be róla frissülő cikkében a The Washington Post.

Gabbard a Fehér Házhoz intézett levelében azt írta: férje, Abraham betegsége miatt most a családjára kell koncentrálnia.

„Ebben az időszakban vissza kell lépnem a közszolgálattól, hogy mellette lehessek, és teljes mértékben támogathassam őt ebben a küzdelemben” – fogalmazott.

Gabbard 15 hónapja vezette az amerikai hírszerzést, de időszaka végig feszültnek számított Washingtonban. Bár Donald Trump több politikai ügyben is számított rá, az egykori demokrata kongresszusi képviselő nagyrészt kimaradt Trump szűk nemzetbiztonsági döntéshozói köréből.

A Trump-kormányzat alatt főként olyan ügyekben képviselte az elnök álláspontját, mint a választásbiztonság, titkos dokumentumok nyilvánosságra hozatala vagy Oroszország szerepe a 2016-os amerikai elnökválasztásban. Emellett tagja volt annak a Signal-csoportnak is, amelyben a jemeni húszi terroristák elleni amerikai légicsapásokkal kapcsolatos hadititkokat osztották meg, és amelyről később a sajtónak is hazudtak.

Egyelőre nem tudni, ki válthatja Gabbardot az amerikai hírszerzés élén.

Gabbard az elmúlt hetekben már a sokadik női miniszter vagy kabinettag, aki távozik a Trump-kormányzatból. Donald Trump kirúgta Pam Bondi igazságügyi minisztert és Kristi Noem belbiztonsági minisztert, míg Lori Chavez-DeRemer munkaügyi miniszter lemondott.