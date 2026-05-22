Népszavazással lebegteti az elszakadást Kanada olajban gazdag tartománya

Alberta fontosságáról beszélt pénteken Mark Carney kanadai miniszterelnök, egy nappal azután, hogy a tartomány bejelentette: nem kötelező érvényű népszavazást tartanának arról, hogy a lakosok Kanadában akarnak-e maradni - írja a Reuters.

Mitch Sylvestre szeparatista vezető egy tüntetésen az Elections Alberta edmontoni központja előtt Kanadában, 2026. május 4-én, miközben dobozokban aláírásokat nyújtanak be annak reményében, hogy ezzel függetlenségi népszavazást kezdeményezhetnek.

Fotó: HENRY MARKEN/AFP

A lépés ugyan inkább szimbolikusnak számít, de komoly politikai kihívást jelenthet Carney számára, aki az amerikai vámok és Donald Trump annektálásról szóló kijelentései közepette próbálja erősíteni a kanadai nemzeti egységet.

„Kanada a világ legnagyszerűbb országa, de lehet még jobb is, és ezen Albertával együtt dolgozunk” – mondta Carney újságíróknak.

A miniszterelnök közvetlenül nem beszélt a népszavazási kezdeményezésről, de hangsúlyozta: Alberta kulcsszerepet játszik az ország jövőjében.

„Menet közben újítjuk fel az országot. És ehhez elengedhetetlen, hogy Alberta ennek a középpontjában legyen” – fogalmazott.

Az elszakadást támogatók szerint a tartomány évek óta aránytalanul nagy terheket visel, miközben a szövetségi kormány környezetvédelmi politikája súlyosan visszavetette Alberta olaj- és gáziparát. A kritikák elsősorban Carney elődjét, Justin Trudeau érintik, akinek zöldpolitikáját a tartományban sokan az energiaipar elleni támadásként értékelték.

Carney 2025 márciusában került hatalomra, és hivatalba lépése után több Trudeau-féle klímavédelmi intézkedést is visszavont, részben éppen azért, hogy enyhítse a nyugati tartományok elégedetlenségét.

Alberta Kanada egyik leggazdagabb tartománya, gazdasága nagyrészt az olaj- és gázkitermelésre épül. Az elszakadáspárti hangok időről időre felerősödnek a térségben, különösen akkor, amikor a tartomány úgy érzi, hogy Ottawa figyelmen kívül hagyja gazdasági érdekeit.