A házigazda Svájc 9-0-ra ütötte ki Magyarországot a jégkorong-világbajnokságon

Bár az első harmadban jól tartottuk magunkat, a házigazda Svájc végül esélyeshez méltó játékkal, 9-0-ra verte Magyarországot az A csoportos jégkorong-világbajnokság 5. fordulójában. A magyar csapatnak nemcsak azért volt nehéz dolga, mert az elmúlt két világbajnokságon ezüstérmet szerző, a csoportot hibátlanul vezető Svájc a mezőny egyik legerősebb csapata, hanem azért is, mert a teltházas zürichi Swiss Life Arénában több mint tízezer hazai szurkoló biztatta az ellenfelet.

Fotó: Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

A svájciak rögtön az első percben beijesztettek, amikor lövésük a kapuvason csattant. Ez azonban nem rettentett meg minket, gyorsan felvettük a ritmust, és jól tartottuk magunkat. A svájciak az első harmad felénél kezdtek egyértelmű fölénybe kerülni, egyre nagyobb nyomást helyeztek ránk. A 13. percben Niederreiter kesztyűjével szépen levette a magasan szálló korongot, majd meg is szerezte az első gólt. Majoross Gergely szövetségi kapitány azonban lesgyanú miatt videózást kért, és a bírók neki adtak igazat, így maradt a 0-0.

Az érvénytelenített gól után volt ugyan egy lövésünk, de a játék továbbra is főleg a mi térfelünkön zajlott. A svájciaknak több helyzetük volt, a 18. percben pedig NHL-ben játszó csapatkapitányuk, Roman Josi az egyiket be is lőtte. A harmadból hátralévő időben tovább nyomtak, de több gólt már nem lőttek, így maradt az 1-0, ami a lövések 14-4-es arányához képest nem is volt rossz a mi szempontunkból.

Azonban ami az első harmadban a kapuvas miatt nem jött össze a svájciaknak, az a második harmadban már igen. Josi az első támadásukból, 29 másodperc után betalált (2-0). A gyors gól után másfél percig 4 vs. 4-ben ment a játék, mert mindkét csapatból kiállítottak egy játékost. Svájc egészült ki hamarabb, az emberelőnyt pedig könyörtelenül ki is használták. Josi a 23. percben védő létére meglőtte a harmadik gólját, így a nézők jégkorongos szokás szerint dobálhatták a jégre a sapkájukat.

Roman Josi Fotó: Denis Balibouse/REUTERS

A svájciak később sem lassítottak, több nagy helyzetük is volt, miközben teljesen beszorítottak minket a térfelünkre. Az órási nyomást a 32. percig bírtuk, amikor Timo Meier rávezette a kapunkra a korongot. Kapusunk az első lövését még védeni tudta, a másodikat azonban már nem (4-0). Innen pedig nem igazán akart leállni a svájci úthenger. Két perccel később Denis Malgin talált a kapunkba (5-0), majd a 36. percben Calvin Thurkauf is feliratkozott az eredményjelzőtáblára gólszerzőként (6-0). A svájciak annyira magabiztossá váltak, hogy a harmad utolsó percében még a kapusukat is lehozták. Bejött a kockázat: Sven Andrighetto kihasználta az emberelőnyt, és 7-0-ra módosította az állást. A hátralévő másodpercekben még a kapuvasunkon is csattant egy lövésük, így végül 6-0-val és 19-2-es kapuralövési aránnyal zárták a harmadot.

Svájc a harmadik harmadot is nagy lendülettel kezdte. Több veszélyes lövésük volt, illetve Papp Kristóf kiállítása miatt a 42. percben emberelőnybe is kerültek. Az előnyt azonban nem tudták gólra váltani. Lendületükből azonban semmit sem vesztettek, folyamatos védekezésre kényszerítettek minket. A 49. percben lőttek egy újabb, később érvénytelenített gólt, az 52. percben pedig a meccsen harmadszor segített minket ki a kapuvas. Egy perccel később azonban már nem volt ilyen szerencsénk, Denis Malgin kiszorított helyzetből leadott lövése a kapuba pattant Bálizs kapus lábáról (8-0). A svájciak az utolsó percekre sem álltak le, az 56. percben Simon Knak is betalált (9-0). Végül ez lett a végeredmény, így kicsit kevésbé kaptunk ki, mint a tavalyi világbajnokságon, amikor 10-0-ra vertek meg minket.

A vereség ellenére továbbra is jók az esélyeink az A csoportban maradásra. Mivel csak a csoport utolsó helyezettje esik ki, biztonságban vagyunk a 3 pontunkkal. A 0 pontos briteknek óriási meglepetést kellene ahhoz okozniuk a hátralévő két meccsükön, hogy megelőzzenek minket.

A magyar csapat hétfőn az Egyesült Államok, kedden pedig Lettország ellen játszik. Mindkét válogatott esélyesebb nálunk, bravúr lenne ellenük a pontszerzés. A lettek egyébként a magyar-svájci meccs előtt verték 4-2-re az amerikaiakat. Úgy, hogy az utolsó percben három gól is született.

