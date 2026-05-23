A SpaceX sikeresen kilőtte az új generációs Starship rakétát

A SpaceX amerikai idő szerint péntek este sikeresen kilőtte az új generációs Starship hordozórakétát a texasi Starbase indítóállásról. A Starship 12. tesztrepülését alapból péntek hajnalban hajtották volna végre, de végül műszaki probléma miatt az utolsó pillanatban elhalasztották.

A Starship V3 a SpaceX új fejlesztésű, teljesen újrahasználható nehézrakéta-rendszere, amely korszerűsített Raptor hajtóművekkel készül, és amit a cég a Starlink műholdhálózat bővítésére, valamint a NASA holdprogramjának kiszolgálására is használna.

A kilövés után a Starship űrhajó levált a gyorsítóról, ami azonban hamar problémákba ütközött, végül a Mexikói-öbölbe zuhant. A rakéta azonban elérte az űrt és különféle eszközöket, valamint két, képkészítésre alkalmas műholdat bocsátott ki. Az űrből visszatérve a rakéta ellenállt a légköri belépéskor keletkező hőnek, majd a landolás után felrobbant az Indiai-óceánon.

A SpaceX az elmúlt hónapokban jelentős áttervezést hajtott végre a rendszeren a tavalyi sikertelen tesztek után. A vállalat közlése szerint a mostani repülés elsődleges célja az új rendszerek teljesítményének vizsgálata volt valós repülési körülmények között.

