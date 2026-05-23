Nyolc év után először játszott észak-koreai focicsapat Dél-Koreában

Szerda este több mint ötezren követték a szöuli Suwon stadionban, ahogy az észak-koreai Naegohyang Női Labdarúgó Klub 2-1-re legyőzte a dél-koreai Suwon FC Women csapatát, és ezzel bejutott az Ázsiai Női Bajnokok Ligája döntőjébe – írja a BBC.

Észak-koreai csapat 2018 óta először utazott délre. Több száz dél-koreai buzdította őket, köszönhetően egy civil szervezetnek, ami szurkolókat toborzott nekik. A Naegohyang részvétele különösen figyelemre méltó a két ország az elmúlt években megromlott kapcsolatai fényében. Kim Dzsongun nukleáris ambíciói és ballisztikus rakétatesztjei, valamint a Dél-Koreával való egyesülés hivatalos feladása jelentősen megterhelte a viszonyt.

A Naegohyang csapata Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Észak-Korea női labdarúgása régóta kiemelkedő. A Naegohyangot 2012-ben alapították, 2022-ben megnyerte az észak-koreai bajnokságot, és több válogatott játékost is foglalkoztat. Az ország kiemelten támogatja a fiatal tehetségek felkutatását és képzését, a Phenjani Nemzetközi Labdarúgó Iskola pedig az elit sportolók képzésének központja. A női sportok támogatása stratégiai döntés volt a nemzetközi sikerek elérésére.

A női csapat sikerei jelentős társadalmi előnyökkel járnak a játékosok számára. A sztárjátékosok luxusautót, lakást, sőt párttagságot is kaphatnak, ami Észak-Korea hierarchikus társadalmában hatalmas presztízst jelent. Emellett a női labdarúgás országon belüli népszerűsége is nőtt, mivel a játékosok kitartása és eredményessége példaként szolgál a mindennapok kihívásaiban.

A Naegohyang dél-koreai szurkolói Fotó: PEDRO PARDO/AFP

A pályán kívül is vannak, akik reménykednek abban, hogy a sport hozzájárulhat a bizalom visszaépítéséhez és a két Korea közötti kapcsolatok javításához. Ilyen Csoj Dzsong-de, a 91 éves férfi, aki a szerdai mérkőzésen is jelen volt. A koreai háború alatt választották el édesanyjától és négy testvérétől, 16 évesen került a déli oldalra, és soha többé nem látta családját.

„Úgy érzem, ezek az észak-koreai játékosok olyanok, mint az unokáim. Ki tudja? Lehet, hogy egyikük a testvérem vagy rokonom lánya. Remélem, jól szerepelnek”

– mondta Csaj. A szombati döntőben a Naegohyang a Tokyo Verdy Beleza csapata ellen játszik.