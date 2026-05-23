Szenvedély, zsebtolvajok, szögletek – így építette újra Mikel Arteta a 22 év után újra bajnokságot nyerő Arsenalt

Három egymást követő ezüstérem és több mint húsz év várakozás után az Arsenal vasárnap ismét magasba emelheti a Premier League-trófeát.

A bajnoki cím nem egyetlen kiugró idény eredménye, hanem egy hatéves, sokszor fájdalmas újjáépítésé.

Mikel Arteta a klubkultúrát, a keretet és a játékstílust is radikálisan átalakította.

A siker alapját a liga legjobb védekezése, a kiemelkedően hatékony pontrúgások és Arteta néha nevetségesnek tűnő, de végül működő motivációs módszerei adták.

Fotó: GLYN KIRK/AFP

Amikor kedd este lefújták az 1–1-es döntetlennel végződő Bournemouth–Manchester City-meccset, Mikel Arteta, az Arsenal spanyol vezetőedzője épp a kertjében grillezett. Hivatalos lett volna a londoni edzőközpontba, ahol a csapattal együtt nézte volna a mérkőzést, de állítása szerint nem volt megfelelő lelkiállapotban, ezért húsz perccel a kezdés előtt inkább hazament a családjához.

„Egyetlen percet sem láttam, csak a háttérzajt hallottam a nappaliból, aztán megtörtént a varázslat. A legidősebb fiam nyitotta ki az ajtót, odarohant hozzám, sírni kezdett, majd megölelt, és azt mondta: bajnokok vagyunk, apa.”

A City pontvesztésével a vasárnapi utolsó forduló előtt biztossá vált, hogy az Arsenal 22 év és az utóbbi évek sorozatos ezüstérmei után végre megnyerte a világ egyik legkiélezettebb futballbajnokságának számító Premier League-et. A lefújás után Észak-London utcáin tűzijáték, éneklés és reggelig tartó őrület kezdődött, több játékos, köztük Declan Rice és Bukayo Saka még hajnali 5-kor is az Emirates Stadion előtt ünnepelt.

Ez az Arsenal 14. angol bajnoki címe, egyben a negyedik Premier League-elsősége, és az első a 2003–04-es veretlen, „Legyőzhetetlenek” néven emlegetett szezon óta. Ahogy azt több cikk, köztük az Athletic hosszú háttéranyaga is kiemeli,

a mostani siker nem egyetlen kiugró idény története, hanem egy hatéves újjáépítés eredménye, amelyet a klub ritka türelemmel, stratégiai következetességgel, jelentős pénzügyi befektetéssel és komoly kockázatvállalással vitt végig.

„A főnöknek volt töke”