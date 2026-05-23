Tudtuk nélkül írta be több művész nevét az 500 milliós pályázatba Mága Zoltán

KULTÚRA

Mága Zoltán hegedűművész 500 millió forintot kért egy olyan koncertsorozat megszervezésére, amelynek lehetséges fellépői közül többen nem is tudtak arról, hogy szerepelnének, derült ki az RTL Híradó riportjából.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A Nemzeti Kulturális Alaptól az 500 millió forintot eredetileg egy frissen alapított cég kapta, amelyet Mága fotósa, Földházi Balázs alapított. Az ügyben Mága azt írta a Facebook-oldalán, hogy „a minisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2026-os zenekari működés közvetlen finanszírozására nincs lehetőség, ugyanakkor jelezték, hogy az év végén várhatóan az NKA keretében nyílik pályázati lehetőség. Ennek alapján azt javasolták, hogy egy nagyszabású koncertsorozat keretében, pályázati úton kíséreljük meg a program finanszírozását”. Magyarázata szerint a többi turnéhoz kapcsolódó pályázati és adminisztratív folyamatokat személyesen már nem tudta koordinálni, ezért vette fel Földházi Balázst erre a feladatra. A pályázatot egyébként úgy rakta össze, hogy abban 0 forint önerővel kalkulált.

A koncertsorozaton fellépett volna Bódi Guszti, KisGrofó, Nótár Mary, Wolf Kati és Vastag Csaba is. Többen közülük azonban azt nyilatkozták a Híradónak, hogy nem is tudtak arról, hogy a nevükkel nyújtottak be pályázatot.

„A nevemmel való pályázásról nem tudtam és mérhetetlenül felháborít”, írta Wolf Kati a Facebook-oldalán.

Hozzá hasonlóan Vastag Csaba sem tudott a dologról, és nem is járult hozzá ahhoz, hogy használják a nevét egy pályázatban.

Mága Zoltán egyébként 2022 és 2026 között összesen 3,3 milliárd forint támogatást kapott az államtól.


KULTÚRA mága zoltán nka pályázat vastag csaba kisgrofó Bódi Guszti
Kapcsolódó cikkek

Mága Zoltán szerint nem a fotósa és nem is ő kapta az 500 milliós NKA-támogatást

A Fidesz-kormány támogatását élvező hegedűművész szerint neki „az NKA támogatásából semmilyen anyagi részesedése” nem származott.

Mészáros Juli
belföld

Mága Zoltán fotósa úgy kapott 500 milliót az NKA-tól, hogy pályázatát 0 forint saját forrással kalkulálta

Sztárfellépőkre viszont 288,5 milliót, kommunikációs költségekre pedig 40 milliót számoltak.

Molnár Kristóf
KULTÚRA