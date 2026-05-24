Apa rákos, mi lesz most?

könyv
  • Beszéljünk a rákról! Oké, de hogyan?
  • A páciens nem szorgalmas diák. Ha nem lehet kérdés, az megaláz.
  • Remény mindenkinek jár. Bizonytalanság mindig lesz.
  • A válság azt viseli meg legjobban, aki eleve kiszolgáltatott.
  • A gyereknek joga van az információhoz.
  • Ott az elefánt a szobában, nem lehet letakarni.

A Sansz megjelenése rákényszerít, hogy végre döntsek: el kell mondanom a lányomnak, hogy az agydaganatom kiújulhat, és ebbe belehalhatok? De ez egy nagyobb kérdés része, ami kb. úgy szól: hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel?

Kalandos kitérőkkel juthatunk csak válaszokhoz; társaim az úton

  • Riskó Ágnes, a magyar onkopszichológia meghatározó alakja, illetve
  • Szlankó Viola pszichológus, az Unicef gyermekjogi igazgatója.
