Apa rákos, mi lesz most?

Beszéljünk a rákról! Oké, de hogyan?

A páciens nem szorgalmas diák. Ha nem lehet kérdés, az megaláz.

Remény mindenkinek jár. Bizonytalanság mindig lesz.

A válság azt viseli meg legjobban, aki eleve kiszolgáltatott.

A gyereknek joga van az információhoz.

Ott az elefánt a szobában, nem lehet letakarni.

A Sansz megjelenése rákényszerít, hogy végre döntsek: el kell mondanom a lányomnak, hogy az agydaganatom kiújulhat, és ebbe belehalhatok? De ez egy nagyobb kérdés része, ami kb. úgy szól: hogyan beszéljünk nehéz témákról, krízishelyzetekről gyerekekkel?

Kalandos kitérőkkel juthatunk csak válaszokhoz; társaim az úton