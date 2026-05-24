Meghalt Szita Bence édesanyja

Meghalt a 2012-ben, 11 éves korában brutálisan meggyilkolt fiú, Szita Bence édesanyja. Szita Szilvia több betegséggel is küzdött – írja a Bors. Tavaly arról beszélt a lapnak, hogy alig tud megküzdeni fia elvesztésével még több mint egy évtized után is.

Szita Bencét két hajléktalan férfi gyilkolta meg a Somogy megyei Sántos közelében az erdőben. Őket a fiú nevelőapjának barátnője bérelte fel a gyilkosságra, aki maga is ott volt az erdőben. 2012. október 29-én egy játszótérről csalták el. Hosszasan gyötörték, leütötték, összeszúrkálták, végül az általuk kiásott gödörbe lökték és elföldelték. A boncolás során kiderült, hogy a fiú még a gödörben is élhetett, akkor fulladt meg, amikor földet lapátoltak rá.

Polcz Erika, a nevelőapa barátnője azért rendelte meg a gyilkosságot Bogdán Józseftől és Kertész Józseftől, mert azt gondolta, hogy a fiú az akadálya annak, hogy összeköthesse az életét a nevelőapjával. 2014-ben mindhárom gyilkos tényleges életfogytiglant kapott. Azóta mindannyian meghaltak. Polcz 2017-ben, a két férfi 2019-ben. És meghalt Szita Bence nevelőapja is.