Orbán Anita: Határozottan elítéljük Kijev bombázását

Oroszország éjszakai brutális Kijev elleni támadása egy újabb szörnyű emlékeztető a háború emberi áldozataira– írja vasárnap délelőtti twittjében Orbán Anita. A külügyminiszter annak apropóján posztolt, hogy szombat éjjel, illetve vasárnap hajnalban az orosz haderő több hullámban masszív támadást intézett Kijev ellen.

Russia’s brutal overnight attack on Kyiv is another horrifying reminder of the human cost of this war. Civilians should never wake up to missiles, drones, explosions, and fear for their lives. Homes destroyed, families shattered, innocent people killed and injured - this is… — Anita Orban (@_OrbanAnita) May 24, 2026

Ukrán lapértesülések szerint az oroszok több mint 50 rakétát és több mint 700 drónt indítottak Ukrajna felé, szinte teljes egészében Kijevet célozva. Ez volt az elmúlt év egyik legnagyobb tömeges támadása a lap szerint. A támadássorozatnak halálos áldozata és több mint húsz sebesültje van, az oroszok az ukrán főváros minden kerületét lőtték, többek között lakóházakat és iskolákat is eltaláltak.

A magyar külügyminiszter twittje szerint „a civileknek soha nem szabad rakétákra, drónokra, robbanásokra és az életükért való félelemre ébredniük. Lerombolt házak, szétzúzott családok, ártatlanul meghalt és megsebesült emberek – ez elfogadhatatlan”. Orbán Anita azzal zárja a bejegyzését: „Határozottan elítéljük a támadást, kiállunk az áldozatok és Ukrajna népe mellett”.

A magyar külügyminiszter korábban a Kárpátalját ért orosz légicsapások után is kemény hangot ütött meg – legalábbis az Orbán-rendszerben megszokott oroszpárti diplomáciához képest. A május 13-i légicsapás után bekérette a budapesti orosz nagykövetet, és akkor is elfogadhatatlannak nevezte az orosz haderő akcióját, illetve azt mondta, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnal leállítását.