Masszív orosz légitámadás érte éjjel Kijevet, a város minden kerületét bombázták, halálos áldozat is van

Egy ember meghalt, és több mint húszan megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az orosz haderő rakétákkal és drónokkal lőtte Kijevet. A sérültek közül 13 embert szállítottak kórházba, közülük hárman súlyos állapotban vannak. Az egyik sérült egy tizenöt éves fiú. A várost körülvevő Kijev megyében is volt három sérültje a támadásnak.

Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon azt írta, hogy minden kerületből károkat jelentettek. Az oroszok lakóépületeket és az iskolákat is lőttek, városszerte robbanások hallatszottak, írja a BBC. A polgármester arra szólította fel a város lakóit, hogy vasárnap kora reggel maradjanak a menedékhelyeken.

A Kyiv Independent arról számolt be, hogy az oroszok több mint 50 rakétát és több mint 700 drónt indítottak Ukrajna felé, szinte teljes egészében Kijevet célozva. Ez volt az elmúlt év egyik legnagyobb tömeges támadása a lap szerint. A támadások első hulláma hajnali egy körül volt, majd három és öt óra között újabb hullám érkezett. Az ukrán légvédelem egy Oreshnik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta orosz kilövésére is figyelmeztetett, de a Kyiv Independent azt írja: nem tudták ellenőrizni, hogy a fegyvert végül használták-e a támadásban.

A támadásokra Vlagyimir Putyin orosz elnök megtorlási ígéretét követően került sor, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadás ért egy, az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen, Sztarobilszkben egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara viszont bár elismerte, hogy péntek éjjel támadást hajtott végre Sztarobilszk közelében, szerintük csak orosz katonai egységet támadtak.

Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Darnickij kerületben tűz keletkezett egy kétszintes kollégium tetején. A mentők evakuálják a lakókat és oltják a tüzet. Sevcsenkivszkij kerületben a támadás következtében tűz keletkezett egy iskola második emeletén, 300 négyzetméteres alapterületen. Egy ötemeletes lakóház bejárata beomlott, az első emelettől az ötödikig terjedt a tűz. Megállapították, hogy egy üzleti központ épületét is találat érte, és a (közeli) piac területén is tűz keletkezett. Egy másik kilencemeletes lakóházat a 8. és 9. emelet között is találat érte.

A szomszédos Lengyelországban riadókészültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai repülőgépek szálltak fel az ukrajnai orosz támadásokra reagálva. A bejelentés szerint Lengyelország nem észlelte légterének megsértését. A műveletek megelőző jellegűek voltak, céljuk a lengyel légtér védelme, különösen a veszélyeztetett régiók szomszédságában, írja az MTI: