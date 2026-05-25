Elaltatták Lloydot, a Nyíregyházi Állatpark jegesmedvéjét

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lloyd, a Nyíregyházi Állatpark ikonikus jegesmedvéje, Európa legidősebb hím jegesmedvéje életének 26. évében örökre elaludt” – jelentette be a Nyíregyházi Állatpark.

Az állatkert azt írta: „A jegesmedvék átlagos élettartama a természetben 15–18 év, így Lloyd valódi matuzsálemnek számított. Az elmúlt években korának megfelelően viselkedett: mozgása lassabbá vált, több pihenőidőt igényelt, aktivitása és energiaszintje fokozatosan csökkent.”

Az elmúlt két hétben az állat állapota rohamosan hanyatlott, az állatorvosok a szükséges beavatkozások során előrehaladott daganatos elváltozásokat találtak a máján, ezért „a szakmai protokollok és állatjólléti szempontok mérlegelése után az eutanázia mellett kellett döntenünk, hogy megóvjuk őt a további szenvedéstől” – írják.

Az állatkert arról is beszámolt, hogy a jegesmedve genetikai öröksége tovább él: „2024-ben született bocsai révén génállománya a jövő generációiban is fennmarad, hozzájárulva a faj európai állatkerti állományának genetikai sokféleségéhez és hosszú távú fenntartásához”.