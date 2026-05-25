Folyamatos járattörlések lehetnek nyáron a kerozinhiány miatt

A következő két-három hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni - mondta a 24.hu-nak adott interjúban Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója.

A Hormuzi-szoros blokádja miatt Európa kerozinellátásának a 20 százaléka nincs megoldva, ami egy idő után már érezhető lesz. Idénre 6-7 százalékos forgalomnövekedéssel tervezett a HungaroControl, de még a tavalyi forgalomra sincs elég kerozin.

Turi azt mondta, július környékére derülhet ki, hogy tovább mélyül-e az iparág krízise. A légitársaságok elkezdtek önvédelmi lépéseket tenni: emelik a jegyárat vagy kerozindíjat fizettetnek a megvett jegyekre. A fapados légitársaságok az egyéb szolgáltatásaik árához nyúlnak hozzá, például a feladott poggyász árát emelik. „Megjelentek a taktikai törlések is, a kevésbé gazdaságos és kifejezetten bukó járataikat megszüntetik.”

A hosszú távú járatokat sokkal jobban sújtja, hogy megduplázódott a kerozin ára. Míg egy rövid távú járatnál 40 helyett 43 százalékos töltöttségnél térül meg gép üzemeltetése, addig egy hosszútávúnál 40-ről 80 százalékra ugrott az arány - mondta Turi Ferenc.