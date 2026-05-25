Majdnem befosott Arthur Gea meccs közben a Roland Garroson

A hazai közönsége előtt, a Roland Garroson, a Suzanne-Lenglen pályán játszó francia teniszező, Arthur Gea rögtön dupla brékhátrányba került – és miután egy brékkel faragott a hátrányából, láthatóvá váltak az erőnléti problémái.

Kedvező helyzetben volt, előnye volt adogatóként, amivel 4–2-re alakíthatta volna az első szettet, de Gea ekkor odament a vezetőbíróhoz, hogy gyomorpanasza van, amit már nem tud játék közben kezelni.

Fel is idegesítette magát, mert nem engedték neki, hogy azonnal elhagyja a pályát, és a fizioterapeutáját hívták a székhez. A játékosok betegség esetén kérhetnek orvosi időkérést, de a francia teniszezőnek sürgetőbb gond volt, hogy eljusson a mosdóba. Azt mondta:

„Nem bírom, nem bírom! (…) Össze fogom szarni a kibaszott pályát, beteg vagyok. Hasmenésem van.”

Gea számára minden másodperc számított. Visszatért az alapvonalhoz, majd miután egy tízütéses labdamenet végén hozta az adogatását – a pont az orosz Karen Hacsanov hosszú ütésével zárult –, megkapta a jóváhagyó jelzést a bírótól, aztán elindult a vécé felé. Azt mondta:

„Tényleg nem bírom. Szarnom kell. Érzem, hogy ki fog jönni. Ez nem vicc.”

Ez nem mindennapi helyzet, hiszen 4–2-nél nem volt térfélcsere. De ahogy a TNT Sports szakértője, Anne Keothavong fogalmazott: „Nem ideális, amikor nem térfélcserénél látod, hogy az ellenfeled elhagyja a pályát, de ha menni kell, akkor menni kell. Feltehetően gyomorproblémáról lehet szó, ez az egyetlen ok, amiért így lerohanhatsz a pályáról. Zavaró, de Hacsanovnak megvan a kellő tapasztalata.”

Gea nagyjából négy percig volt távol a pályától, majd visszatérése után azonnal nyomás alá helyezte Hacsanovot: három bréklabdához jutott az orosz adogatásánál. Hacsanov utána remekül összeszedte magát, egyenlőre mentette a gémet, majd az első adandó alkalommal meg is nyerte az adogatójátékát.

Arthur Gea pontot nyer Karen Hacsanov ellen Párizsban 2026. május 24-én. Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

„Az edzők kissé tanácstalannak tűntek. Négy percig volt távol a pályától, aztán 4–2-nél Khachanov adogatott, és rögtön 0–40 lett a saját adogatásánál, Geának három bréklabdája volt. Mert ez egyszerűen megtörte a ritmust. Látszott Karenen, hogy azon gondolkodik: mi történik itt?” – mondta Laura Robson a TNT Sports közvetítésében.

Tim Henman hozzátette: „A francia szempontjából sem ideális a helyzet, de Hacsanovnak kellett adogatnia a következő játékban, úgyhogy biztosan nagyon frusztrálta a késlekedés. Lehet, hogy nem kezelte ezt tökéletesen, mert elveszítette a következő három pontot, és 0–40-es hátrányba került, de aztán tényleg összekapta magát. Végül mindhárom szettet megnyerte (6–3, 7–6, 6–0) a betegeskedő Gae ellen.