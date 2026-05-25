Megzavarták a brit védelmi minisztert szállító gép jelét az orosz határ közelében

John Healey brit védelmi miniszter csütörtökön repült haza az észtországi látogatásáról, mikor az orosz határ közelében megzavarták az őt szállító gép jelét. A történtek után a pilótáknak más navigációs rendszert kellett használniuk, miután a gép GPS-ét a háromórás repülés alatt letiltották.

A miniszter a Brit Királyi Légierő (RAF) gépén utazott, a támadás mögött az oroszokat sejtik. Az incidens egy nappal azután történt, hogy kiderült, két orosz harci repülőgép a múlt hónapban többször is veszélyesen közel került brit felderítő gépekhez a Fekete-tengeren.

Azt nem tudni, hogy Healey-t szándékosan vették-e célba, de a repülés útvonala látható volt a repülőgép-követő honlapokon.

Észtországi látogatása során Healey az orosz határ közelében zajló NATO-katonai gyakorlaton részt vevő brit katonákkal beszélt. Az orosz átrepüléseket „elfogadhatatlannak” nevezte, a Védelmi Minisztérium szerint ezek voltak a legveszélyesebb orosz akciók 2022 óta, amikor egy „szélhámos” pilóta rakétát lőtt ki egy Rivet Joint repülőgépre a Fekete-tenger felett.

2024-ben az akkori védelmi miniszert szállító RAF-repülőgép GPS-jelét is megzavarták az orosz terület közelében. (BBC)