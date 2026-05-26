A Ferrari bemutatta az elektromos autóját, erre elkezdett meredeken esni a gyártó részvényárfolyama

Egy ideje lehetett tudni, hogy a Ferrari is beszáll az elektromos izomautó-piacra, nagy várakozás előzte hát meg a végül a Luce nevet viselő darabot. Mutatom, hogyan sikerült:

Ferrari Luce Fotó: HANDOUT/AFP

Az induló ára 640 000 dollár (ca. 200 millió forint), és a korábbi Apple-dizájnerfőnök, Jony Ive tervezte. Ránézésre talán annyit lehet rá mondani, hogy minimalista. De minimalista volt már a tavaly bemutatott, még benzines, nyolchengeres Amalfi is:

Ferrari Amalfi

És még viszonyításképpen ez a Ferrari 488-as, a gyártó valaha volt egyik legnépszerűbb példánya:

Ferrari 488

Ehhez képest a fenti, kék elektromos autó dizájnja meglehetősen megosztó. A Ferrari szerint az autó formatervezését „leegyszerűsítették és észszerűsítették a vezetési élmény szolgálatában”, egyúttal hangsúlyozták, hogy egy „teljesen új Ferrarit” alkottak.

Beszédes, hogy a Luce az első ötüléses Ferrari, és mindössze a második, amely négyajtós. Ez arra enged következtetni, hogy inkább a szupergazdag családokat, semmint a vérbeli sportautó-rajongókat célozzák meg vele.

Mindezeket a piac így értékelte: az autógyártó részvényeinek árfolyama kedden délelőtt a milánói kereskedésben 8 százalékot is esett, mielőtt 6 százalékos csökkenésre korrigált volna, ami arra utal, hogy a befektetők nem voltak biztosak a modell sikerében. Az összes autóját az észak-olaszországi Maranellóban gyártó vállalatot a bemutató előtt 56 milliárd euróra értékelték.

Benedetto Vigna, a Ferrari vezérigazgatója így nyilatkozott a Lucéról: „Meggyőződésünk, hogy egy vállalat akkor bizonyítja vezető szerepét, ha van bátorsága kockáztatni és felvállalni az új technológiák jelentette kihívásokat. A Ferrari Luce pontosan ebből a kihívásból született, és az elektrifikációval kapcsolatos, eddig példátlan jövőképünket nyújtja.” (Guardian)