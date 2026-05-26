A Tavaszi szél producere lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

Sümeghy Claudia lesz a miniszterelnöki kabinetfőnök, rá vár „az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka a következő négy évben” – jelentette be Magyar Péter.

A nagy nyilvánosság az elsöprő sikerű Magyar Péter-imázsfilm, a Tavaszi szél producereként ismerte meg az elmúlt hónapokban, de új főnöke sok más szépet írt még róla, idézem:

„Sümeghy Claudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, egy lánygyermek anyukája. Felsőfokon beszél angol és olasz nyelven, jelenleg az Oxfordi Egyetem executive leadership programjának résztvevője.

Közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol 200 fős értékesítői csapatával Európa legjobb területi vezetője lett. Egyetemista kora óta vállalkozó, ügyvezető, 2016 óta férjével, Topolánszky Tamás Yvan filmrendezővel közös filmgyártó és -forgalmazó cégük producere és kommunikációs vezetője.”

Topolánszky, a Tavaszi szél rendezője azóta is forgat, rendszeresen feltűnik a kormányváltás óta Magyar Péter nyilvános szereplésein, az olaszországi filmfesztivál fotóin is hármasban pózoltak.

Topolánszky Tamás Yvan, Sümeghy Claudia és Magyar Péter

A korábbi pártelnöki kabinetfőnök, Velkey György már képviselő és a Külügyminisztérium államtitkára.