A tiszások meghagynák Kocsis Máté mentelmi jogát

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága keddi ülésén úgy döntött, hogy nem függeszti fel Kocsis Máté mentelmi jogát.

A fideszes politikus korábban arról beszélt, tudomása szerint Magyar Péter édesanyja tett ellene feljelentést „valamiért”. Kocsis előzetesen azt ígérte, ő is meg fogja szavazni a mentelmi jogának felfüggesztését a parlamenti ülésen. A valamiért az lehet, hogy Kocsis tavaly kérdésnek álcázva azzal vádolta meg Erőss Mónikát, hogy intézkedett a Tisza érdekében a bíróságon. Erőss ugyanilyen jellegű poszt miatt Deutsch Tamást is feljelentette rágalmazásért.

Sasi-Nagy Edit, a bizottság tiszás elnöke az MTI kérdésére elmondta: egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés a testülethez Kocsis Máté mentelmi jogának felfüggesztésére. Elnökként a testület elé a mentelmi jog fenntartására vonatkozó javaslatot terjesztett, és a bizottság egyhangúlag úgy döntött, azt javasolják a parlamentnek, hogy tartsa fenn a keddi szavazáson a képviselő mentelmi jogát.

A tiszás képviselő szerint a bizottság a jövőben főszabályként azt az eljárást kívánja követni, hogy magánvádas ügyekben fenntartják a mentelmi jogot, míg közvádas ügyekben megfontolják a felfüggesztést. Azt gondolják, az elmúlt években volt egy olyan helytelen gyakorlat, amivel nem értenek egyet, hogy a mentelmi jog felfüggesztését magánvádas ügyekben is kvázi politikai nyomásgyakorlásra használják.