Az NKA-pénzek egyik nyertese fizette Kocsis Máté Zebra DPK-jának kampányrendezvényét

A Kocsis Máté által létrehozott Zebra DPK mátészalkai rendezvényére egy olyan egyesület bérelte ki a városi sportcsarnokot, ami más Fidesz-közeli szervezetekhez hasonlóan NKA-támogatáshoz jutott, házigazdája pedig Kovács Sándor országgyűlési képviselő volt – írja a 24.hu.

A lap azt írja, a Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület óránként 14 ezer forintért, összesen 182 ezer forintért vette bérbe a csarnokot, méghozzá „interakciós szabadidő tevékenység céljából”.

Az NKA-támogatások adatai szerint a szabolcsi Kisharang Kultúráért Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület két részletben 30 millió forintot kapott a Szatmári táj, szatmári ember ismeretek és értékek című kulturális programsorozat megvalósítására. Utóbbinak mondjuk nincs nyoma, ahogy a nyertes egyesület bármilyen elérhetőségének se.

De a 24.hu szerint hasonlóan izgalmas, hogy a már említett Kovács Sándor fideszes képviselővel a helyiek szerint jó kapcsolatot ápoló Tóth Béla is vezet egy szabolcsi egyesületet, amely szintén NKA-pénzekhez jutott. Szintén két részletben kapott 30 millió forintot az NKA-tól a Figurák Nyírparasznyai Egyesület a Nyírségi táj, nyírségi ember ismeretek és értékek című kulturális programsorozat megvalósítására. Mintha már hallottunk volna valami hasonlóról.

A két egyesületet

egyidőben alapították,

ugyanakkor vette őket nyilvántartásba a bíróság

és egyszerre döntöttek úgy, hogy módosítják az alapszabályukat.

Plusz ugyanaz az ügyvéd képviselte őket a Nyíregyházi Törvényszék előtt.

Egyébként Kovács Sándor falujába is jutott 40 millió forint NKA-támogatás, a kedvezményezett pedig épp az a cég, amelyik a képviselő kertjében álló, uniós pénzből felhúzott vendégház tulajdonosa. Sőt, az ott található korábbi turisztikai bemutatóház időközben a fideszes képviselő kétéves unokájának a nevére került.

A programoknak, amikkel pályáztak, egyébként semmi nyoma, de érdekes módon miután a 24.hu felkereste őket és érdeklődtek a témában, a pénzt hirtelen visszafizették. Az egyelőre nem derült ki, hogy mindennek van-e köze ahhoz, hogy az NKA-támogatásokkal kapcsolatban költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV.