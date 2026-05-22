NKA-támogatások: költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV

„A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások kapcsán a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ” – válaszolta a hatóság a Telex levelére, amiben arról érdeklődtek, indult-e nyomozás a támogatásokkal összefüggésben, amelyekből a Nemzeti Kulturális Alap milliárdokat juttatott az elmúlt években „az egyik közismert hegedűművésznek”.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap összes kifizetésének felfüggesztését. Szerinte a lépésre azért volt szükség, mert szeretnék „megállítani, ami megállítható”, és megakadályozni, hogy az NKA továbbra is olyan programokra költsön pénzt, amelyek nem megfelelő célokat szolgálnak. A miniszter úgy fogalmazott: nem szeretnék, hogy az alap „feleslegesen” támogasson projekteket, amelyek „nem élveznek megfelelő támogatottságot”, illetve ahol „a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”.

Mága Zoltán Orbán Viktor szüleinek húzza a nótát Székesfehérváron Fotó: Mága Zoltán/Facebook

Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április 23-án közzétett videójában arról beszélt: szerinte a választások előtt az alap ideiglenes kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forint egy része valójában a Fidesz holdudvarának kampánytámogatását szolgálhatta.

Az, hogy a hegedűs Mága Zoltán és köre milliárdokat kapott a kormánytól, május 14-én került napvilágra. Mága fotósa úgy kapott 500 milliót az NKA-tól, hogy pályázatát 0 forint saját forrással kalkulálta.

Az NKA-botrány nem egyszeri kisiklás, hanem a rendszer lényege, írtuk elemzésünkben.