NKA-támogatások: költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV

„A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások kapcsán a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ” – válaszolta a hatóság a Telex levelére, amiben arról érdeklődtek, indult-e nyomozás a támogatásokkal összefüggésben, amelyekből a Nemzeti Kulturális Alap milliárdokat juttatott az elmúlt években „az egyik közismert hegedűművésznek”.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap összes kifizetésének felfüggesztését. Szerinte a lépésre azért volt szükség, mert szeretnék „megállítani, ami megállítható”, és megakadályozni, hogy az NKA továbbra is olyan programokra költsön pénzt, amelyek nem megfelelő célokat szolgálnak. A miniszter úgy fogalmazott: nem szeretnék, hogy az alap „feleslegesen” támogasson projekteket, amelyek „nem élveznek megfelelő támogatottságot”, illetve ahol „a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”.
Az NKA körüli botrány azután robbant ki, hogy Molnár Áron színész-aktivista április 23-án közzétett videójában arról beszélt: szerinte a választások előtt az alap ideiglenes kollégiumán keresztül kiosztott 17 milliárd forint egy része valójában a Fidesz holdudvarának kampánytámogatását szolgálhatta.
Az, hogy a hegedűs Mága Zoltán és köre milliárdokat kapott a kormánytól, május 14-én került napvilágra. Mága fotósa úgy kapott 500 milliót az NKA-tól, hogy pályázatát 0 forint saját forrással kalkulálta.
Sztárfellépőkre viszont 288,5 milliót, kommunikációs költségekre pedig 40 milliót számoltak.
Véget vet az indokolatlan pénzszórásnak.
A Telex cikke szerint a támogatások a teljes koncertköltségeket fedezték, az előadó egyetlen forint tőkét sem kockáztatott, mindent a magyar állam állt.