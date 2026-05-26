Magyar Péter kirúgja Hajdu Jánost, a TEK főigazgatóját

„A holnapi nappal felmentettem Hajdu János tábornok urat a TEK főigazgatói pozíciójából. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról” – írta ki Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalára.

Május elején Magyar már bejelentette, hogy a 2010 óta megszokott-tól eltérően őt nem a Terrorelhárítási Központ emberei védik majd, hanem a Készenléti Rendőrségé.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója Fotó: Bankó Gábor/444

Korábban Áder János is lecserélte a TEK-et a készenléti rendőrökre. Akkor a HVG szerint az lehetett a háttérben, hogy Áder találkozói nem maradtak házon belül és a TEK súgott Orbánnak, hogy a köztársasági elnök kivel, mikor találkozik.

Hajdu a TEK 2010-es megalapítása óta vezette a szervezetet. Korábban Orbán Viktor főtestőre és a Fidesz biztonsági igazgatója volt. Wikipedia oldala szerint a 90-es években kommandósként tizennégy év alatt közel ezer éles akcióban vett részt, társaival összesen kétezer bűnözőt fogott el. Egy ellene indult, felmentéssel végződött vizsgálat után – a vád szerint 2002 júliusában szükségtelenül erőszakoskodott egy gyanúsítottal –, a 2002-es kormányváltást követően leszerelt.

2015-ben azt írtuk, szigorú sasos logójával, páncélba bújtatott marcona kommandósaival és az FPS-videókban bemutatott bevetéseivel félelmetes imázst szeretne sugározni magáról a minden levegővételéről akcióvideót készítő Terrorelhárítási Központ, de a legtöbb magyarnak valahogy mégis inkább inkább mosolyt csalnak a szájára a terrorelhárítóink. Annyira sok volt a bohókás melléfogás, hogy nincs az a gépfegyveres, maszkos elitkommandós, ami ezt ellensúlyozni tudta volna. Össze is gyűjtöttük ezeket ebben a cikkben.