Magyar Péterék szeptemberig nyilvánosságra akarják hozni a kórházi fertőzési adatokat

A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból derült ki, hogy a kormány szeptember elsejéig szeretné nyilvánosságra hozni a kórházi fertőzési adatokat. Ezeket sokáig titkolta az Orbán-kormány, a 2017-2022-es adatok is csak úgy derültek ki, hogy a Direkt36 a Transparency International Magyarország segítségével kiperelte azokat.

A kormányhatározat szerint a kormány „a lakosság transzparens, naprakész tájékoztatása, valamint a további szükséges intézkedések meghozatala érdekében – elrendeli

az országos módszertan kidolgozását az adatok intézményenkénti nyilvánossá tétele érdekében,

az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményekre vonatkozó, validált és szakmailag értelmezett egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatok nyilvános közzétételét,

illetve a közzétételi rendszer módszertani továbbfejlesztését, az adatok pontosságának és validitásának folyamatos javítását.

A módszertan kidolgozására június 30-ig adott határidőt a kormány, az első adatok közzétételére pedig szeptember 1-ig.